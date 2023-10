Jeen Grievink

Max Verstappen heeft met een rondetijd van 1:35.912 de snelste tijd geklokt tijdens de eerste vrije training ter voorbereiding op de Grand Prix van de Verenigde Staten. Charles Leclerc kwam met anderhalf tiende achterstand nog enigszins in de buurt, maar de rest van de concurrentie had het nakijken. Lewis Hamilton werd derde.

In uiterst warme en zonnige omstandigheden gingen de coureurs zojuist voor het eerste de baan op in Austin. Met een buitentemperatuur van ruim 32 graden Celsius trokken de coureurs hun zwetende ervaring uit Qatar nog even door. Dat leek Verstappen niet te deren, want in zijn RB19 ging hij al snel naar de bovenkant van de tijdenlijst. De kersverse wereldkampioen gaf hiermee alvast een signaal af dat hij het dit weekend absoluut niet rustig aan wil gaan doen. Wie het nog wel even noodgedwongen rustig aan moest doen, was Stroll. De Canadees kreeg te maken met een probleem aan zijn bolide en werd al vroeg in de oefensessie weer naar binnen geroepen door zijn team.

Hamilton laat zich zien, schrikmoment voor Piastri

Even verderop in de training liet ook Hamilton even z'n tanden zien. De Brit klokte - net als Verstappen - op de harde band een prima rondetijd. Hij ging ruim een tiende sneller dan zijn concurrent van Red Bull en pakte zodoende de snelste tijd over. Piastri, die de laatste weken in een goede vorm verkeert, kende halverwege de sessie een gigantisch moment, waarbij hij het hart ongetwijfeld in de keel had. De McLaren kwam iets te wijd uit de bocht, kwam in het gras terecht en leek onbestuurbaar te worden. Gelukkig voor Piastri kwam zijn auto uiteindelijk weer op het asfalt terecht, waardoor een crash uitbleef. Het leverde wel een paar adembenemende televisiebeelden op, maar Piastri zal er minder van hebben genoten.

Verstappen zet benchmark bij snelle runs

In de laatste fase van de training, gingen steeds meer coureurs met de rode band aan de slag. Dit om de optimale ronde te zoeken richting de kwalificatie later vanavond. Hierdoor vond er logischerwijs een verschuiving plaats op de tijdenlijst. Verstappen ging in zijn eerste snelle run naar een 1:35.912 en dat bleek voldoende voor de koppositie, ondanks een klein foutje. Teamgenoot Pérez wist deze tijd echter niet te benaderen, want hij kwam in zijn snelle ronde drie tienden tekort. Leclerc kwam met anderhalf tiende achterstand een stuk dichterbij.

Verstappen snelste in training, Leclerc P2

De snelste tijd bleef uiteindelijk ook in handen van Verstappen, want niemand wist zijn ronde te evenaren. Hamilton kwam nog tot de derde tijd, waarmee hij Pérez uiteindelijk naar plek vier duwde. De rode lantaarn was er uiteindelijk voor Stroll, die vanwege zijn probleem aan de auto geen goede tijd neer kon zetten.