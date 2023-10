Remy Ramjiawan

Donderdag 19 oktober 2023 09:15 - Laatste update: 09:24

Het schema van de persconferentie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten is onthuld. Max Verstappen zal om 21:05 uur Nederlandse tijd verschijnen bij het verplichte praatje voor de pers en in diezelfde groep zullen Daniel Ricciardo, maar ook Lewis Hamilton aanschuiven. Ook Charles Leclerc en Kevin Magnussen zullen tijdens die sessie vooruitblikken op het raceweekend in Austin.

In de eerste groep, die om 20:30 uur Nederlandse tijd van start gaat, schuiven Valtteri Bottas, Lance Stroll, Carlos Sainz, Lando Norris aan. Ook zal de man die dit weekend zijn thuisrace rijdt, Logan Sargeant vooruitblikken. In de zogeheten TV-Pen zijn de overige tien coureurs terug te vinden. Namen als Fernando Alonso en Sergio Pérez zitten in de eerste groep, Oscar Piastr en George Russell zitten bij de tweede groep.

Artikel gaat verder onder video

Persconferentie

20:30 uur Valtteri Bottas Alfa Romeo Lance Stroll Aston Martin Carlos Sainz Ferrari Lando Norris McLaren Logan Sargeant Williams

21:05 uur Daniel Ricciardo AlphaTauri Charles Leclerc Ferrari Kevin Magnussen Haas Lewis Hamilton Mercedes Max Verstappen Red Bull

TV Pen

20:30 uur Zhou Guanyu Alfa Romeo Pierre Gasly Alpine Fernando Alonso Aston Martin Nico Hülkenberg Haas Sergio Pérez Red Bull