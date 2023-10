Remy Ramjiawan

Volgens Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll heeft zoon Lance in 2023 simpelweg te maken gehad met een heleboel pech. De Canadese coureur kijkt aan tegen een achterstand van 136 punten op teamgenoot Fernando Alonso en wist na de zomerstop niet één keer in de top tien te finishen.

Stroll junior begon het seizoen met twee gebroken polsen, maar was op tijd hersteld om deel te nemen aan de start van zijn achtste seizoen in de Formule 1. Dat deed hij met Alonso aan boord, die viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel had vervangen. De Spanjaard wist in zijn eerste race voor Aston Martin direct het podium te bereiken en heeft momenteel nog zicht op de tweede plek in het kampioenschap. Stroll junior wist de afgelopen drie kwalificaties niet door te stoten naar Q2 en in Qatar deelde hij uit frustratie zelfs een duw uit aan zijn performance coach.

'Heldhaftig werk geleverd'

Stroll senior wijst in gesprek met Sky Sports F1 simpelweg naar wat pech voor zijn zoon in 2023. "Lance begon het jaar met twee gebroken polsen in de eerste zes races, wat een hele uitdaging was, maar hij heeft echt heldhaftig werk geleverd - en hij heeft een ongelukkige hoeveelheid pech gehad." Op het onderlinge verschil met teamgenoot Alonso gaat de eigenaar van Aston Martin niet in en wat betreft de stuurmanskunsten van de 24-jarige Canadees, zit het wel goed: "Hij is negen keer uitgevallen door motorpech of een defecte achtervleugel [tijdens de Grand Prix van Japan]. De helft van de races heeft niets te maken met zijn eigen capaciteiten, hij heeft gewoon veel pech gehad, helaas."

Toekomst Alonso: 'Alles is mogelijk'

Aan de andere kant van de pitbox laat Alonso nog altijd zien dat hij uit het juiste racehout is gesneden en daar kan Lawrence Stroll dan weer van genieten. "Hij zit vol energie alsof hij 22 jaar oud is. Hij is erg toegewijd, extreem gemotiveerd, duidelijk enorm getalenteerd en een fantastische ambassadeur voor het merk." De Spanjaard heeft nog een verbintenis met Aston Martin tot het einde van 2024 en wat er daarna op de planning staat voor de tweevoudig kampioen, dat is nog een vraagteken. "Alles is mogelijk. Op dit moment heeft hij een contract om volgend jaar voor ons te rijden en daar kijken we naar uit", aldus de eigenaar van Aston Martin.