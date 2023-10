Lars Leeftink

Dinsdag 17 oktober 2023 09:05 - Laatste update: 09:25

Carlos Sainz, al jaren coureur van Ferrari in de Formule 1, merkte bij een recent evenement op dat hij hoopt binnenkort Ferrari te kunnen helpen aan een wereldkampioenschap door regerend wereldkampioenen Max Verstappen en Red Bull Racing uit te dagen en te verslaan.

De Spanjaard heeft een contract tot eind 2024 en er gaan veel geruchten rond over een waarschijnlijk vertrek voor het seizoen 2025 en interesse vanuit Audi, dat vanaf 2026 de Formule 1 komt versterken. De Spanjaard verklaarde echter dat het zijn bedoeling is om zijn toekomst tijdens de volgende winterstop te bepalen. Of het nu gaat om vernieuwing bij Ferrari of vertrekken richting een ander team.

Doelstellingen

Tijdens zijn optreden op een evenement met sponsoren sprak Sainz over zijn toekomst en doelstellingen met het Italiaanse team: "Ik hoop dat de winter een goede gelegenheid wordt om tot overeenstemming te komen [nieuw contract] en in de toekomst verder te werken. Dit is het team waar ik graag voor rij. Ik zie mezelf binnenkort proberen een wereldkampioenschap te winnen. Ik denk dat er nooit twijfel over is geweest dat ik me erg op mijn gemak voel bij Ferrari en dat ik hier op de middellange en lange termijn wil zijn."

De eerlijkheid gediend te zeggen dat Sainz het de afgelopen jaren al lastig genoeg heeft gehad om Charles Leclerc binnen zijn eigen team af te troeven. De Spanjaard heeft twee zeges op zijn naam staan de afgelopen anderhalf jaar en won dit jaar als enige coureur die niet voor Red Bull Racing rijdt een Grand Prix, maar in de buurt van een top drie-plek in het kampioenschap is hij nog niet gekomen. Daarnaast is de auto van Ferrari momenteel verre van goed genoeg gebleken, zeker op zondag, om consistent om zeges en dus het kampioenschap te strijden. De vraag is of dit in 2024 of in 2025 wel het geval zal zijn. Sainz heeft na volgend jaar geen contract meer bij Ferrari, net zoals teamgenoot Leclerc.