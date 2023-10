Vincent Bruins

Zondag 15 oktober 2023 18:46 - Laatste update: 18:54

Liam Lawson heeft vijf Grands Prix in de Formule 1 achter de rug waarin hij bij Scuderia AlphaTauri mocht invallen voor Daniel Ricciardo. Nu zal hij zich focussen op zijn volgende doel: het winnen van het Super Formula-kampioenschap.

Ricciardo brak zijn middenhandsbeentje tijdens de trainingen voor de Dutch Grand Prix en dus schakelde Red Bull Lawson in om de nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda te worden. De Nieuw-Zeelander wist Tsunoda bijna elke race te verslaan. Hij werd dertiende in zijn debuut op Zandvoort en elfde in Italië, voordat hij zijn eerste punten pakte en meteen ook het beste resultaat van AlphaTauri tot nu toe met P9 in Singapore. Lawson kwam in Japan net weer een positie tekort om punten te pakken. Alleen in Qatar finishte Lawson achter Tsunoda tijdens een lastig weekend op het Lusail International Circuit. Hij werd zeventiende op de zondag, nadat hij was uitgevallen door een spin in de Sprint.

Artikel gaat verder onder video

Complimenten van Horner

"Natuurlijk wil je op een hoogtepunt eindigen," vertelde Lawson tegenover de aanwezige media na een frustrerende Qatar Grand Prix. "Dus dan is het zwaar om zo te moeten finishen. Het is iets waar we naar moeten kijken. De races [tot Qatar] gingen best wel goed, dus dit helpt zeker niet. Ik vind het behoorlijk teleurstellend om mijn reeks races zo te eindigen." De Kiwi kreeg wel de complimenten van Red Bull-teambaas Christian Horner: "Ik denk dat hij het geweldig heeft gedaan door zo in te stappen zonder eerdere kilometers in de auto." Hij is dan ook duidelijk over de toekomst van Lawson: "Het zal zeker niet zijn laatste race in de Formule 1 zijn."

OOK INTERESSANT: Ricciardo lijkt terugkeer in Texas zelf aan te kondigen: "Ik ben terug en heb er zin in"

Super Formula-titel heel belangrijk

Het is de verwachting dat Ricciardo zijn terugkeer zal maken tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten volgende week. Lawson zal aanwezig zijn als reservecoureur. "Ik zal in Austin zijn. En vanuit daar vlieg ik naar Japan for de laatste race in de Super Formula." Lawson maakt met nog twee races op Suzuka te gaan nog zeker kans op de titel. Hij ligt tweede in de tussenstand, acht punten achter Ritomo Miyata en twee punten voor Tomoki Nojiri. "Het is ontzettend belangrijk. Heel, heel belangrijk," antwoordde Lawson op de vraag wat het winnen van dat kampioenschap voor hem zou betekenen. "Ik denk dat het zeker kan helpen om een enorme impact te maken op mijn carrière, zeker na hoe het [in Qatar] ging." Lawson ging ook in op zijn plannen bij Red Bull voor 2024: "Ik denk dat er min of meer nog over gediscussieerd en gepland wordt, maar ik zal momenteel nog reserve blijven. Dus ik zal naar alle Formule 1-races blijven gaan, maar daarbuiten zal het zoals gewoonlijk simulatorwerk zijn. Daarnaast weet ik het eerlijk gezegd niet."