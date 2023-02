Remy Ramjiawan

GPDA-voorzitter Alexander Wurz wil Sebastian Vettel wat extra tijd geven om na te denken over zijn rol bij de Grand Prix Drivers' Association. De Duitser was in de afgelopen jaren één van de directeuren van de rijdersvakbond en de voorzitter hoopt dat Vettel dat in komende jaren ook wil blijven doen.

Vettel hing aan het einde van 2022 zijn helm aan de wilgen. De viervoudig kampioen wilde simpelweg wat meer tijd met zijn familie gaan doorbrengen, daarnaast is de Formule 1 niet meer te rijmen met de activistische rol die 'Seb' vertolkt. De Duitser was voor de GPDA een belangrijke waarde en is niet bang om zijn mening te verkondigen. Wurz hoopt dan ook dat Vettel in de toekomst de belangen van de coureurs blijft behartigen en wil de Duitser daarom extra tijd geven om erover na te denken.

Tijd geven

Bij PlanetF1 legt Wurz uit dat de leden van de organisatie graag willen wachten op de start van het nieuwe jaar, voordat ze de knoop door willen hakken met Vettel. "We zullen tijdens het eerste deel van het seizoen beslissen over [de rol van Vettel]. Omdat we Seb allemaal de tijd wilden geven om over zijn eigen toekomst na te denken, met misschien een voortdurende betrokkenheid bij de GPDA", zo legt de Oostenrijker de gedachte uit.

Goede vriend

Maar niet alleen de rol van GPDA-directeur vindt Wurz bij Vettel passen, ook de rol die de Oostenrijker op dit moment zelf bekleedt als voorzitter, zou iets voor de Duitser zijn. "Natuurlijk zou Seb de functie van voorzitter van de GPDA kunnen vervullen, net zo goed als hij het grootste potentieel heeft om de baas van vele andere organisaties te worden. Ik beschouw hem als een goede vriend en hoewel we elkaar niet elke dag spreken is hij gewoon een goede vriend, een geweldig persoon zonder praatjes", zo legt Wurz uit.

Alexander Wurz

'Niet de snelste in reageren'

Toch heeft hij ook wel een kritische noot over voor de voormalig Red Bull-coureur. "Ik weet zeker dat hij het niet erg zou vinden als ik eraan toevoeg dat hij soms niet de snelste van de directeuren is om e-mails of berichten te beantwoorden, maar hij neemt alles in zich op en verwerkt het nauwkeurig en goed. Gewoon een topman", aldus Wurz die hoopt dat Vettel de belangen van de coureurs blijft behartigen.

