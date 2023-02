Remy Ramjiawan

Donderdag 2 februari 2023

De eerste editie van de nieuwe Grand Prix van Las Vegas moet nog plaatsvinden, maar de beleidsbepalers van de sport hopen de race in de gokstad, tot aan 2032 op de Formule 1-kalender te houden.

De Amerikaanse eigenaren van de Formule 1 hebben de afgelopen jaren getimmerd aan de weg in de Verenigde Staten. Mede dankzij docuserie Drive to Survive, heeft de sport een populariteit bereikt, dat nog niet eerder werd behaald. Als beloning voor de gestegen interesse in de sport worden er dit jaar drie Grands Prix in het land gehouden. Niet alleen wordt het Circuit of the Americas aangedaan, ook Miami zal voor de tweede keer een Grand Prix organiseren en de voorlaatste race van het jaar wordt in Las Vegas verreden.

Investeringen

Liberty Media heeft flink geïnvesteerd in Las Vegas met de aankoop van 39 hectare grond. De ruimte in de paddock zal hierdoor maar liefst uit 250.000 vierkante meter bestaan. Het is de bedoeling om het contract met de organisator open te breken en te verlengen. De huidige deal loopt tot en met 2025, maar dat moet volgens de sport worden verlengd naar 2032, zo weet Fox5Vegas te melden. "Het is ons doel om van Las Vegas een permanente Grand Prix-stop op de Formule 1-kalender te maken, en een goedkeuring voor 10 jaar geeft ons de zekerheid dat het raceweekend voor de lange termijn op de kalender staat", zo luidt de verklaring van de Formule 1 en Liberty Media.

Goedkeuring

Volgens een eerder onderzoek wordt de economische impact van de race geschat op zo'n 1 miljard dollar. Dat zal voor de omgeving een goede reden zijn om akkoord te gaan met de verlenging. De Clark County Commission zal op 7 februari naar verwachting het groene licht geven voor de verlenging.

