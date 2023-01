Remy Ramjiawan

Tijdschrift Forbes wijst de commerciële rechtenhouder van de Formule 1 (Liberty Media) aan als meest waardevolle sportimperium van 2023. Het bedrijf zou inmiddels zo'n 20,8 miljard dollar waard zijn.

Forbes maakt elk jaar bekend wat de 25 meest waardevolle sportimperia ter wereld zijn. In totaal zouden de 25 bedrijven zo'n 173 miljard dollar waard zijn, dat is zo'n 23 procent meer dan een jaar geleden. De Formule 1 is de afgelopen jaren gestegen in populariteit en dat is ook terug te zien in de waarde van het bedrijf, zo onthult Forbes in haar nieuwe lijst.

Waarde

Gezien de wereldwijde interesse in de Formule 1 en de alsmaar groeiende kalender, is het misschien niet zo verrassend dat de sport inmiddels het meest waardevolle bezit van Liberty Media is geworden. Onlangs kwam het gerucht in de wereld dat Saoedi-Arabië in 2022 concrete plannen had om de sport over te kopen van de Amerikanen en naar verluidt hadden zij zo'n twintig miljard hiervoor gereserveerd. Forbes schat de daadwerkelijke waarde van de Formule 1 op zo'n 17,1 miljard dollar.

Liberty Media heeft naast de aandelen in de Formule 1 ook minderheidsbelangen in de andere organisaties, zoals bijvoorbeeld in IndyCar-team Meyer Shank Racing. Daardoor wordt de totale waarde van het bedrijf geschat op zo'n 20,8 miljard dollar en in die berekening is ook de gestegen prijs van de aandelen van de Formule 1 meegenomen. Ten opzichte van vorig jaar zijn die vijf procent gestegen in waarde.

