Broertje Lewis Hamilton klaagt over vergelijkingen: "Iedereen denkt dat hij alles voor me betaalt"

Jordy Stuivenberg

Vrijdag 13 oktober 2023 21:04

Nicolas Hamilton baalt ervan dat niemand hem beoordeelt op zijn racekwaliteiten. Het broertje van Lewis Hamilton stelt dat zijn steenrijke broer nooit een euro heeft meebetaald aan zijn loopbaan in de toerwagens, ook al denkt iedereen dat de Mercedes-coureur alles voor hem betaalt.

Hamilton heeft een hersenverlamming en dat beperkt hem in de manier waarop hij beweegt, bijvoorbeeld als hij loopt. Ondanks die beperking is de inmiddels 31-jarige Nicolas actief in het Brits kampioenschap voor toerwagens. Daar behaalde hij in april zijn beste resultaat tot nu toe: een zesde plaats op het circuit van Donington. In een interview met The Independent geeft Nicolas aan dat Lewis nooit heeft hoeven bijdragen om de financiering van een stoeltje mogelijk te maken.

“Lewis heeft geen cent aan mijn motorsportloopbaan uitgegeven”, aldus Hamilton. “Er zijn veel mensen die me niet zullen geloven als ik dat zeg, maar dat is echt hoe de situatie is. Online wordt ik veel gepest en hoor ik alleen maar dat ik BTCC kan rijden vanwege Lewis. Die kritiek klopt niet, die verdien ik niet. Het was geweldig om de critici in april het zwijgen op te leggen. Dat luchtte enorm op, was een last van mijn schouders.”

Nicolas denkt dat de vergelijkingen met zijn broer het voor hem een stuk lastiger hebben gemaakt. “Sinds ik begon met racen hoor ik al dat mensen me vergelijken met Lewis. Dat is moeilijk. Hij is wel een belangrijke kracht, door hem ben ik zo sterk als ik nu ben en kon ik uit mijn rolstoel komen. Ik ben ook echt zijn grootste fan. Lewis en mijn vader zijn echt de fundering van onze familie.”