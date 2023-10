Duitse pers doet opvallende suggestie: Vettel als vervanger Pérez?

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 14 oktober 2023 08:40

Sergio Pérez weet als geen ander dat hij een groot probleem heeft als hij de tweede plaats in het wereldkampioenschap verspeelt. De Mexicaan lijkt in dat geval niet langer zeker van zijn zitje bij Red Bull, ondanks een contract voor 2024.

Maar wie moet er dan plaatsnemen in de tweede bolide van Red Bull? Krijgt Daniel Ricciardo zijn vurig gewenste comeback als teamgenoot van Max Verstappen? Of worden Liam Lawson of Yuki Tsunoda voor de leeuwen geworpen? In de Duitse pers doet nu een opvallend alternatief de ronde: Sebastian Vettel. De Duitser heeft na zijn vertrek bij Aston Martin de handen vrij en is er na een jaar vrijaf ongetwijfeld klaar voor om achter het stuur te kruipen.

Geruchten over een mogelijk afscheid van Pérez worden met de dag hardnekkiger. Zoals gezegd zal de zoektocht naar een opvolger vooral in eigen huis plaats moeten vinden, want alle topcoureurs liggen nog vast bij hun huidige team. Lando Norris zou een optie zijn, maar het gaat ongetwijfeld miljoenen kosten om zijn contract met McLaren af te kopen. Auto Motor und Sport benoemt Vettel dus als passend alternatief.

Vettel is met zijn 36 jaar nog steeds een jonkie vergeleken met Fernando Alonso, die eerder ook vertrok uit de Formule 1 en weer terugkeerde. Volgens AMuS is het de vraag of Vettel er verstandig aan doet naast Verstappen plaats te nemen, al geldt datzelfde voor elke andere coureur. Niet één teamgenoot hield stand in de tweede Red Bull. Daarnaast kent de Nederlander de RB19 als geen ander en heeft hij dus altijd een flinke voorsprong op een nieuwe rijder.

Vettel liet zich onlangs in gesprek met Sky Sports F1 nog ontvallen dat hij de Formule 1 best mist. Daarbij helpt het ongetwijfeld niet mee dat ex-werkgever Aston Martin ineens mee kon doen om de podiumplaatsen in de eerste fase van het seizoen, terwijl de Duitser vorig jaar vooral in de achterhoede te vinden was.