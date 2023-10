Vincent Bruins

Vrijdag 13 oktober 2023

Logan Sargeant heeft verteld over zijn uitvalbeurt in de Grand Prix van Qatar van afgelopen weekend en de gevolgen ervan. Hij moest na twee derde van de wedstrijd opgeven, omdat hij zich ongelooflijk beroerd voelde.

De zeventiende ronde van de Formule 1 begon in het donker om 20:00 lokale tijd, maar nog steeds waren de omstandigheden ontzettend zwaar op het Lusail International Circuit. Het was maar liefst bijna 40°C en qua luchtvochtigheid was het ook niet bepaald een pretje. Sargeant had al last van koortsachtige symptomen en zou in ronde 40 van 57 opgeven. Hij was echter niet de enige coureur die last had van de hitte. Esteban Ocon had in zijn helm overgegeven tijdens de eerste stint. Max Verstappen en Oscar Piastri waren compleet uitgeput en moesten liggen in de cooldown room. Lance Stroll was uit zijn Aston Martin gekropen en strompelde naar een ambulance toe. Meerdere coureurs waren vervolgens flauwgevallen in het medisch centrum.

Zwaarste van het jaar

Ook Sargeants teamgenoot Alexander Albon moest naar het medisch centrum vanwege acute oververhitting. "Het is nooit makkelijk om middenin een race op te geven," reageerde de in Londen-geboren Thai op de beroerdheid van Sargeant tegenover de aanwezige media. "Deze race zal herinnerd worden als een van de zwaarste van het jaar, nadat ik zelf ook last had van oververhitting. Qua snelheid waren we best sterk, maar we moeten analyseren wat er is gebeurd, aangezien we op een goede positie lagen, maar uiteindelijk alsnog buiten de punten terechtkwamen. We hadden ook last van oververhitting in de cockpit, dus daar moeten ook naar kijken. Het gat naar onze concurrenten wordt kleiner, dus het is een lastig weekend om zo van weg te lopen." Alfa Romeo-coureurs Valtteri Bottas en Zhou Guanyu finishten allebei in de top tien, terwijl Williams puntloos bleef op de zondag. Het door Sauber-gerunde team is Haas voorbijgestoken in de tussenstand en ligt nog maar zeven punten achter op Williams.

Gezondheid vooropstellen

"Het belangrijkste is dat Alex en ik nu allebei oké zijn," liet Sargeant weten, nadat hij door het medische team was geholpen. Williams had bevestigd dat de Amerikaan last had van "intense uitdroging", mede door de hitte en mede door de koortsachtige symptomen. "Ik voelde me de hele week al slecht, wat natuurlijk niet hielp bij de uitdroging in deze hitte. Het laatste wat ik wilde doen was de auto aan de kant zetten, maar ik moest mijn gezondheid vooropstellen. Het spijt me voor het team dat ik er niet toe in staat was om de finishlijn te bereiken. Ze deden het geweldig het hele weekend in deze intense omstandigheden." De 22-jarige uit Florida besloot om de anderhalve week pauze tussen Qatar en Texas te gebruiken om zijn batterijen weer op te laden. "Ik neem de hele week de tijd om volledig te herstellen om daarna de strijd weer aan te gaan in Austin, waar ik erg naar uitkijk."