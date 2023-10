Remy Ramjiawan

Alpine-topman Bruno Famin onthult dat het voorcontract met Michael Andretti, om motoren te gaan leveren aan het nog op te richten Formule 1-team, is verlopen. De Amerikaanse partij wacht nog altijd op goedkeuring van de FOM om deel te nemen aan de koningsklasse en de Franse motorleverancier wil dat proces eerst afwachten.

Al vrij vroeg in het traject dat Andretti is begonnen om te starten in de Formule 1, werd bekend dat het motorblok bij het Franse Alpine vandaan zou gaan komen. De voormalig Formule 1-coureur had daarvoor een voorcontract getekend met de Franse partij, maar de deadline is simpelweg niet gehaald. Op dit moment heeft Andretti de schone taak om de FOM te overtuigen van de meerwaarde van zijn team voor de Formule 1. Dat proces kan nog even duren en Famin wijst bij de Britse tak van Motorsport.com naar de productietijd van de onderdelen van de power units voor klantenteams.

Onzekere status Andretti

Alpine zet de deur voor een toekomstige deal nog wel op een kier, maar een eventuele start van het Amerikaanse team in 2025, is simpelweg te kort dag. "Het gaat mij niet per se om Andretti, maar we starten al veel eerder met het maken van onderdelen voor het seizoen. Er zullen afhankelijk van de situatie natuurlijk wel mogelijkheden zijn om wat te doen, maar voor nu is het niet zinvol om het hierover te hebben. We hebben nog niet eens een startpunt", zo legt Famin uit. Alpine heeft op dit moment geen klantenteams en zou een nieuwe faciliteit moeten gaan opzetten. Dat kost veel tijd en het is momenteel nog hoogst onzeker of Andretti überhaupt mag gaan starten in de Formule 1.

Opnieuw aan onderhandelingstafel

Famin: "Iedereen weet in welke situatie we zitten. We hebben wat nodig en we willen eerst weten wat F1 doet met Andretti voordat we verder gaan met ze." Mocht Andretti de goedkeuring van de FOM krijgen over een startbewijs, dan zal het Amerikaanse team opnieuw moeten gaan onderhandelen met Alpine. We hadden een voorcontract met Andretti, maar dat is verlopen omdat zij voor een bepaalde datum zeker moesten weten dat ze een plek in Formule 1 hadden. Het betekent dat als we wat met Andretti willen, dat we een volledig, formeel contract moeten uitonderhandelen. Dus we hebben nu absoluut geen contract met Andretti."