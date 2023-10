Lars Leeftink

Woensdag 11 oktober 2023

2023 is een seizoen gebleken waarin Red Bull Racing, en vooral Max Verstappen, bijna onverslaanbaar is. Met nog vijf races te gaan in het huidige seizoen is er buiten de eerste plaats in beide kampioenschapen echter nog meer dan genoeg om voor te strijden.

Red Bull heeft na zeventien races in totaal zestien races gewonnen: veertien met Verstappen en twee met Sergio Pérez. Carlos Sainz is in 2023 de enige coureur geweest die heeft kunnen voorkomen dat Red Bull ongeslagen is dit seizoen. Red Bull staat eerste en tweede bij de coureurs en heeft een enorme voorsprong op Mercedes in het kampioenschap bij de constructeurs. De afgelopen twee raceweekenden werden beide kampioenschappen definitief beslist, waardoor de focus nu kan op andere duels. Daar zijn er tijdens de slotfase namelijk nog meer dan genoeg van.

Vijf races

Ten eerste zijn er natuurlijk nog gewoon vijf races en twee sprintraces die gewonnen kunnen worden door alle coureurs. Ondanks dat Verstappen tijdens al deze races de favoriet zal zijn, is de kans aanwezig dat de Nederlander nog een keer met een uitvalbeurt op pech te maken gaat krijgen in 2023. Dat zal het moment zijn voor de andere coureurs om toe te slaan. Volgende week begint er een triple header, die de coureurs naar de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië gaat brengen. In november zijn er daarna vervolgens nog races in Las Vegas en Abu Dhabi die verreden gaan worden. De laatste twee sprintraces zullen verreden worden in de Verenigde Staten (Austin) en Brazilië.

Records Verstappen

Voor de mensen die denken dat er voor Verstappen op zeges na niets meer is om voor te racen heeft het verkeert. De Nederlander kan de komende weken, te beginnen met volgend weekend, meerdere F1-records van zichzelf gaan aanscherpen. Het hoogste aantal punten, podiumplekken en zeges in een seizoen zijn een realistisch doel voor de Nederlander. Qua zeges heeft hij nog twee zeges nodig om op zestien te komen, wat een verbetering van zijn eigen record (15 zeges in 2022) zou zijn. Wat betreft podiumplekken heeft hij er ook nog drie nodig om op negentien podiumplekken te komen, een verbetering van wederom zijn eigen record (18 podiumplekken in 2021). Qua aantal punten staat Verstappen nu op 433 punten, terwijl hij in 2022 in totaal op 454 punten uit is gekomen. Kortom: een zege tijdens de komende vijf races is al genoeg om zijn eigen puntenrecord, en dus ook dat van de Formule 1, te verbeteren. Het zijn drie records die, gezien de vorm van Verstappen en de RB19 in 2023, normaal gesproken wel verbetert gaan worden.

Strijd om P2 en P5

In het kampioenschap bij de coureurs is vooral het gevecht om P2 en P5 in het kampioenschap nog interessant. Pérez staat momenteel op P2 met 224 punten, maar Lewis Hamilton (194 punten) en Fernando Alonso (183 punten) zitten maar op twintig punten en 31 punten achterstand. Dit is een gat dat in vijf races, met twee sprintraces, nog prima gedicht kan worden.

Ook de strijd om P5 is nog behoorlijk spannend. Carlos Sainz staat met 153 punten momenteel op die plek, maar Charles Leclerc (145 punten), Lando Norris (136 punten) en George Russell (132 punten) hebben maar acht punten, zeventien punten en 21 punten achterstand. Oscar Piastri staat met 83 punten stevig op P8, maar lijkt realistisch gezien niet meer naar boven of beneden te gaan in die stand.

P10

De strijd om de laatste plek in de top tien gaat tussen Lance Stroll, Pierre Gasly en Esteban Ocon. Stroll heeft momenteel 47 punten en heeft maar een punt en drie punten voorsprong op Gasly en Ocon. Albon heeft 23 punten en lijkt, ook gezien de auto die hij tot zijn beschikking heeft, realistisch gezien niet meer mee te doen om die tiende plaats. Het zal voor Stroll een schrale troost zijn als afsluiting van een seizoen dat voor de Canadees teleurstellend is verlopen.

P2 - P5 constructeurs

Achter Red Bull Racing ontlopen teams twee tot en met vijf elkaar amper wat. Mercedes heeft de touwtjes op P2 redelijk stevig in handen, met 326 punten en 28 punten voorsprong op Ferrari. Aston Martin (230 punten) en McLaren (219 punten) strijden voor nu om P4 en hebben een gaatje moeten laten naar Mercedes en Ferrari, maar zeker McLaren zou dit gat gezien hun vorm nog prima kunnen dichten. Aston Martin is haar vorm echter compleet kwijt en het lijkt een kwestie van tijd voordat ze ingehaald worden door McLaren.

P6 - P10 constructeurs

Tot slot P6 tot en met P10 in het kampioenschap, vooral belangrijk voor de inkomsten van deze teams en de tijd die ze krijgen in de windtunnel gedurende de winter. Williams is voor nu de 'best of the rest' met 23 punten, eigenlijk alleen dankzij Albon. Alfa Romeo (16 punten) en Haas (12 punten) zitten niet ver van Williams af, maar zijn allebei totaal niet in vorm. AlphaTauri is dat de laatste tijd wel wat meer, maar eindigt telkens net buiten de top tien. Hierdoor verzameld het geen punten en staat het met vijf punten nog steeds stevig op de laatste plaats. Het heeft een wonder nodig tijdens de laatste vijf races om nog wat plekken te stijgen.