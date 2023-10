Brian Van Hinthum

Woensdag 11 oktober 2023 16:14

Het gaat de laatste maanden in de Formule 1 meermaals over het juridisch betwisten van de in het verleden gereden wereldkampioenschappen in de Formule 1. De wereldtitel van Lewis Hamilton uit 2008 is onderwerp van gesprek, maar er wordt ook gesproken over Michael Schumacher zijn wereldtitel uit 1994. Damon Hill reageert daar op scherpe wijze op.

De Formule 1 gaat door de jaren heen natuurlijk hand in hand met controverse en door de geschiedenis van de sport zien we een rode draad van twijfelachtige beslissingen en kampioenschappen. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de zwaar controversiële eerste wereldtitel van Max Verstappen in 2021, toen de Nederlander in de laatste ronde van de allerlaatste race in Abu Dhabi Hamilton te grazen nam. Dat gebeurde na een aantal betwiste beslissingen van toenmalig wedstrijdleider Michael Masi, waardoor de titel van Verstappen door sommige fans nog steeds in twijfel wordt getrokken.

Artikel gaat verder onder video

Controverses

Het is natuurlijk niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Zo hebben we in het verleden al meermaals twijfelachtige beslissingen in een wereldkampioenschap gezien. Denk hierbij aan de crashes tussen Ayrton Senna en Alain Prost in 1989 en 1990. Vier jaar later werd de titelstrijd ook op discutabele wijze beslist, toen de titelstrijd na een botsing tussen Schumacher en Hill in Adelaide in het voordeel van de Duitser werd beslist na een bizarre actie van de man die uiteindelijk zevenwereldtitels wist te winnen. Ondanks de crash, bleef de titel echter gewoon staan.

Mooie reactie Hill

Bijna dertig jaar later suggereert Schumacher-vriend Roger Benoit bij Blick dat de titel van 1994 met terugwerkende kracht afgepakt zou moeten worden van Schumacher in het voordeel van Hill. "Die titel zou van hem moeten worden afgepakt, want hij won hem alleen maar door zijn crash met Damon Hill." Inmiddels is Hill zelf ook geattendeerd op die uitspraak en hij reageert op hilarische wijze: "Redelijk verrast om dit te ontdekken. Heeft iemand het nummer van Massa voor mij", waarmee de wereldkampioen van 1996 refereert naar de strijd die Massa op dit moment voert om de wereldtitel van 2008 om te draaien.