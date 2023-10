Dit is de straf die Stroll riskeert na 'meerdere mogelijke' gedragsovertredingen in Qatar

Vincent Bruins

Lance Stroll zou een duw hebben gegeven aan zijn performance coach na de kwalificatie van de Grand Prix van Qatar. De FIA heeft besloten dat er gesprekken zullen komen naar aanleiding van 'verschillende incidenten die mogelijk in strijd waren met de regels'.

De kwalificatie op het Lusail International Circuit was een teleurstellende sessie voor Stroll. Hij kwam niet uit Q1 en uit frustratie smeet hij zijn stuur weg en zou hij vervolgens performance coach Henry Howe een flinke zet hebben gegeven. Daarnaast uitte de Aston Martin-coureur kritiek op het debacle omtrent de track limits en de hitte. "Het is een grap dat ze ons hier penalty's voor geven. Ze snappen niet wat de Formule 1 is en wat ze ons aandoen," legde Stroll over de track limits uit aan de aanwezige media in Qatar. De Canadees viel met nog zo'n twintig ronden te gaan ook nog eens bijna flauw achter het stuur. "Misschien vonden ze het leuk als deel van de show," antwoordde hij vervolgens op de vraag of er iets aan de oververhitting gedaan had moeten worden.

Mogelijke straf

Dat de gesprekken met de FIA zullen gaan over de vermeende duw, daar lijkt geen twijfel over te bestaan. Wat de andere 'verschillende incidenten' precies zijn, is nog niet helemaal duidelijk. "De compliance officer van de FIA is in gesprek met Lance Stroll over verschillende incidenten die mogelijk in strijd waren met de regels, het beleid en de procedures van de FIA tijdens de Grand Prix van Qatar," zo waren de precieze woorden van de autosportbond. Welke regel Stroll zou hebben overtreden, is ook niet helemaal duidelijk. Echter, als we terugblikken op het verleden, dan zou het kunnen gaan om artikel 12.2.1.c van de FIA International Sporting Code waarin staat dat "elk frauduleus gedrag of elke handeling die schadelijk is voor de belangen van elke competitie of voor de belangen van de autosport in het algemeen" een overtreding is. Dit was namelijk de regel die Max Verstappen overtrad, toen hij Esteban Ocon een duw gaf na de Braziliaanse Grand Prix van 2018. De Red Bull-coureur kwam er toen vanaf met twee dagen taakstraf ('public service') voor de FIA. Of Stroll ook die straf krijgt, moeten we nog even afwachten.