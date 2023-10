FIA geeft tekst en uitleg over maximum aantal ronden op banden in Qatar

Remy Ramjiawan

Via diverse bronnen werd al bekend dat de FIA maatregelen heeft genomen om de veiligheid van de coureurs waar te borgen, de internationale autobond bevestigt zojuist het nieuws en komt met tekst en uitleg.

Bandenleverancier Pirelli heeft op vrijdag ontdekt dat er microscheurtjes in de zijwanden van de banden waren gevonden. Dat zou, bij hevig gebruik, kunnen uitmonden in een leeglopende band, maar ook in een klapband. De FIA staat voor de veiligheid van de coureurs en dus werden er aanpassingen gemaakt aan het circuit. In bocht 12 en 13 van het Lusail International Circuit zijn de kerbstones met tachtig centimeter verplaatst en inmiddels is ook bekend dat de rijders tijdens de hoofdrace maximaal achttien ronden in één stint op dezelfde band mogen rijden.

Maatregelen

Pirelli wilde in eerste instantie de banden van de Sprintrace analyseren, om aan de hand daarvan te bepalen wat de juiste vervolgstappen zouden zijn. De FIA laat weten dat de vele safety car-situaties ervoor gezorgd hebben dat de Italiaanse bandenleverancier onvoldoende data toe haar beschikking had. Ondanks het ontbreken van die data, komt de FIA met een set aan maatregelen om klapbanden te voorkomen. Zo is er een verplichte limiet van achttien ronden totale levensduur van de banden opgelegd.

De FIA vaardigt geen verplichting van drie pitstops uit, maar gezien het aantal ronden dat er mag worden gereden op de banden, komt dat er wel. Mocht een coureur zich niet aan de limiet voor de levensduur van de banden houden, dan wordt de desbetreffende coureur bij de stewards aangemeld voor racen in een 'onveilige toestand'.