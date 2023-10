Remy Ramjiawan

Zondag 8 oktober 2023 13:55 - Laatste update: 13:55

Volgens Aston Martin-teambaas Mike Krack moeten we niet te veel achter de vermeende duw van Lance Stroll bij zijn performance coach (Henry Howe) zoeken. De Canadees was afgelopen vrijdag teleurgesteld dat hij was uitgeschakeld in Q1 en dat was op de beelden te zien.

Daar waar Fernando Alonso in 2023 zo nu en dan laat zien dat er toch wel wat snelheid in de AMR23 zit, kan Stroll tot op heden niet mee. De Canadees worstelt met de wagen en punten voor het team worden vooral door de tweevoudig wereldkampioen binnengehaald. Toch heeft Stroll in het verleden laten zien dat hij tijdens half natte-omstandigheden wel iets kan, met de pole position in 2020 in Turkije.

'Niet te veel over oordelen'

Krack wijst bij Sky Sports Duitsland vooral op een reactie in de heetst van de strijd, als hij het momentje van Stroll bekijkt: "Ik heb het ook gezien en het is nu makkelijk om iemand altijd direct te veroordelen. Ik probeer meestal niet te praten na een race of kwalificatie, omdat ik weet hoe erg je opgewonden kunt raken. Je ziet voetballers die soms met een shirt gooien, met een bidon smijten of de coach geen hand geven als ze gewisseld worden. Ik denk dat sport gedijt bij dat soort emoties en je moet er niet te veel over oordelen als je in zo'n situatie zit", zo legt hij uit. Daarnaast geeft de teambaas van Aston Martin aan dat Stroll inmiddels zijn excuses heeft aangeboden voor de actie.

'Alles is in orde'

Hoewel Stroll in 2023 duidelijk onderpresteert, in vergelijking met zijn teamgenoot, heeft hij nog altijd een garantie op een zitje en dat heeft natuurlijk alles te maken met de eigenaar van het team en tevens zijn vader Lawrence Stroll. Krack benadrukt echter dat de actie niet voor verdeeldheid binnen het team heeft gezorgd: "Er is geen probleem binnen het team. We hebben erover gepraat. Alles is in orde."