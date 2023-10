Remy Ramjiawan

Zondag 8 oktober 2023 13:24 - Laatste update: 13:30

Voor Max Verstappen kwam de toch wel verwachte bekroning van het seizoen aan het einde van de Sprintrace in Qatar. De Nederlander wist daar zijn derde wereldtitel veilig te stellen en gaat bij Sky Sports F1 in op zijn toekomstplannen.

De drievoudig wereldkampioen heeft na behalen van zijn eerste titel in 2021 al aangegeven dat het doel was bereikt en dat alles daarna een bonus zou zijn. In 2022 wist de Nederlander al aan het langste eind te trekken en in het huidige jaar heeft Verstappen zijn consistentie laten zien. Red Bull Racing domineert het huidige tijdperk Formule 1 en met Verstappen nog minimaal achter het stuur tot aan 2028 ziet de toekomst er rooskleurig uit.

'Meer bereikt dan ik ooit voor mogelijk had gehouden'

Op de vraag of hoeveel titels de Nederlander nog wil gaan toevoegen aan zijn palmares, reageert Verstappen: "Het is niet iets waar ik aan denk... De tijd zal het leren. Ik heb al veel meer bereikt dan ik ooit voor mogelijk had gehouden, dus ik ben al heel blij." In 2023 heeft Verstappen namelijk het record van meeste overwinningen op rij weten aan te scherpen, door tien zeges op een rij te pakken. Daarmee heeft hij de vorige icoon van Red Bull Racing - Sebastian Vettel - van de troon gestoten.

'Kan doen wat ik wil'

Wat er nog in het verschiet ligt voor Verstappen, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Mocht de Nederlander er een punt achter zetten aan het einde van dit seizoen, dan zou hij een tevreden man zijn. "Ik ben erg tevreden, ja. Ik bedoel, als je me zou vertellen dat ik morgen om wat voor reden dan ook met pensioen moet gaan, dan weet ik dat mijn leven goed is. Ik kan doen wat ik wil"