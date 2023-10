Remy Ramjiawan

Formule 1-CEO Stefano Domenicali komt in gesprek met De Telegraaf woorden tekort om de 'bijzondere' derde wereldtitel van Max Verstappen te beschrijven. Hoewel het kampioenschap binnen is voor de 26-jarige Limburger, verwacht Domenicali nog altijd een tot op het bot gemotiveerde Verstappen, want dat is hij simpelweg al het hele seizoen.

Verstappen had tijdens het raceweekend in Qatar genoeg aan drie punten om het kampioenschap veilig te stellen. De enige echte rivaal, Sergio Pérez, was tijdens de verkorte race betrokken bij een duel tussen Esteban Ocon en Nico Hülkenberg en viel uit en daarmee was de wereldtitel van de Nederlander een feit. Toch moest hij zelf ook nog even over de streep komen en hoewel Verstappen had ingezet op een overwinning, ging die eer uiteindelijk naar rookie Oscar Piastri.

'Puur race-talent'

Voor Domenicali waren er een aantal momenten van Verstappen dit seizoen, waarbij zijn mond openviel. "Dan noem ik de laatste sector van zijn laatste kwalificatie-rondje in Monaco en twee weken geleden de eerste sector tijdens de kwalificatie in Suzuka. Bij die twee momenten gaf ik hem persoonlijk een staande ovatie." Verstappen is inmiddels een drievoudig wereldkampioen en hoewel er veel krediet wordt gegeven aan de rappe RB19, vindt de Italiaanse CEO dat Verstappen zelf het verschil heeft gemaakt. "Max laat zien dat je met puur race-talent het verschil kunt maken. Hij is nog steeds jong, dus wie weet wat er nog gaat komen. Ik hoop dat alle Formule 1-liefhebbers over de hele wereld hiervan genieten en de fans de komende weken naar de races komen om het kampioenschap samen met hem te vieren."

'Geen genoeg woorden om dit te beschrijven'

De Nederlander heeft in 2023 een andere kwaliteit van zichzelf laten zien, namelijk de consistentie. "Max verdient de titel. Het is indrukwekkend hoe gefocust hij was sinds de eerste dag van dit seizoen. En ik weet zeker dat zijn instelling hetzelfde blijft, tot aan het einde van het jaar. Met zijn prestaties zet hij echt iets bijzonders neer in de historie van de Formule 1." De conclusie volgens Domenicali: "Eigenlijk zijn er niet genoeg woorden om te beschrijven wat voor seizoen hij heeft gedraaid, en waarmee hij nog steeds bezig is."