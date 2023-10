Remy Ramjiawan

Zaterdag 7 oktober 2023 14:51 - Laatste update: 14:52

Het zusterteam van Red Bull Racing gaat in 2024 onder een nieuwe naam verder. Het nu nog hetende AlphaTauri zou die naamswijziging - volgens de Unlapped-podcast - weleens bekend kunnen maken tijdens het Grand Prix-weekend in Austin, over twee weken.

Het team van AlphaTauri staat aan de vooravond van een aantal flinke wijzigingen. Zo kiest het team nog wel voor de diensten van Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo in 2024, maar gaat het achter de schermen flink op de schop. Zo moeten de banden met Red Bull Racing worden aangehaald en zit er een nieuwe titelsponsor aan te komen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Onvrede bij coureurs over beslissing FIA en aanpassingen aan circuit'

Naamsverandering

Het is nog niet bekend hoe AlphaTauri vanaf volgend seizoen gaat heten, maar in de afgelopen weken is er al wel gewezen naar Adidas en Hugo Boss. Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat er een andere partij zich meldt. Wel wordt de aankondiging van de nieuwe titelpartner tijdens het raceweekend op het Circuit of the Americas verwacht, zo meldt de Amerikaanse podcast.

AlphaTauri gaat op de schop

Volgens seizoen staan er naast de naamsverandering nog wel een aantal wijzigingen te wachten. Zo zal Laurents Mekies toetreden als nieuwe teambaas, ook moeten de banden met Red Bull Racing sterker worden. Het idee is om alles wat het team mag kopen van Red Bull, ook daadwerkelijk aan te schaffen. De RB19 is in 2023 verreweg de snelste auto, daar waar AlphaTauri in eerste instantie voor het eigen koers had gekozen. Dat moet vanaf volgend seizoen anders gaan, in de hoop de prestaties van het team te verbeteren.