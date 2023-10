Vincent Bruins

Guenther Steiner heeft zich fel uitgesproken over het bandendebacle tijdens het weekend van de Grand Prix van Qatar. De teambaas van Haas noemt het zelfs "beschamend" dat het gebeurt in de koningsklasse van de autosport.

Na de vrije training en de kwalificatie werden scheurtjes in de Pirelli-banden ontdekt. Op de zaterdagochtend werd besloten om nog vóór de Sprint Shootout bochten 12 en 13 van het Lusail International Circuit aan te passen in de hoop dat de kerbs daar het rubber niet zo erg meer zou beschadigen. Pirelli heeft afgelopen nacht een onderzoek ingesteld naar de banden van de Sprint. De FIA gaat vandaag om 13:00 Nederlandse tijd met de teambazen in overleg over de plannen voor de Grand Prix van Qatar. Het is mogelijk dat er maximum stintlengte wordt ingesteld van 20 ronden en dat een driestopper verplicht wordt.

Aanwijzingen twee jaar geleden

"Dit is niet juist," begon Steiner tegenover de aanwezige media in Qatar. "Een oplossing vinden... Ik weet niet waar de geschiedenis van deze nieuwe kerbs vandaan komt, maar het komt plotseling uit het niets. Er waren twee jaar geleden al aanwijzingen dat er problemen waren, maar dat waren andere kerbs. Het was de bedoeling dat ze kerbs zouden ontwikkelen die de banden niet beschadigen, maar blijkbaar hebben we kerbs ontwikkeld die de banden wel beschadigen. Ik begrijp niet precies waar het vandaan komt, maar deze banden kunnen dit volgens mij gewoon niet aan."

Zorgwekkend voor de toekomst

"Het is zorgwekkend voor de toekomst. Het hoort niet te gebeuren," vervolgde de 58-jarige uit Tirol. "Dit hoort duidelijk niet te gebeuren in de Formule 1. Maar het is nu wel gebeurd, en nu moeten we maar zien hoe we uit deze situatie komen. Het goede nieuws is wel dat er oplossingen voor dit raceweekend zijn, maar in de toekomst mag dit niet meer gebeuren. Ik weet niet of we het beschamend moeten noemen, maar uiteindelijk is het toch wel beschamend, omdat dit niet is waar we moeten staan. Ik weet niet of het alleen die kerbs [in bochten 12 en 13] zijn of ook nog andere. [Pirelli en de FIA] weten niet zoveel als dat ze zouden willen weten, anders zouden we ons niet in deze situatie bevinden."