Vincent Bruins

Zondag 8 oktober 2023 08:38 - Laatste update: 09:51

Na de festiviteiten vanwege het veiligstellen van de wereldtitel van 2023, ging de aandacht weer naar het raceweekend in Qatar zelf. Max Verstappen heeft namelijk een verbeterpunt voor de FIA.

In de nacht van vrijdag op zaterdag na de vrije training en de kwalificatie werden scheurtjes in de Pirelli-banden ontdekt. Op de zaterdagochtend werd besloten om nog vóór de Sprint Shootout bochten 12 en 13 van het Lusail International Circuit aan te passen in de hoop dat de kerbs daar het rubber niet zo erg meer zou beschadigen. Er werd een extra training van tien minuten ingelast, zodat de rijders aan de geüpdatete lay-out konden wennen. Pirelli heeft afgelopen nacht de banden van de Sprint onderzocht. De FIA gaat vandaag om 13:00 Nederlandse tijd met de teambazen in overleg over de plannen voor de Grand Prix van Qatar. Verstappen vond het in ieder geval "interessant" dat er zo snel aanpassingen aan het circuit konden worden gemaakt, zo vertelde hij tijdens de persconferentie na de Sprint.

Artikel gaat verder onder video

LIVE | Goedemorgen GPFans met Van Buren, Coronel, Frijns en Schuring

Bandenslijtage

"Ja, volgens mij ziet het er [in dit soort gevallen] natuurlijk nooit goed uit voor de sport," ging Verstappen in op het bandendebacle. "Maar laten we het eerst maar afwachten en zien wat ze verzinnen met de analyse na de Sprint, wat hun bevindingen zijn. Uiteraard zag je in de Sprint al dat er een boel bandendegradatie was en de voorband, vooral linksvoor, sleet erg hard. Dus ja, dat is erg uitdagend hier. Natuurlijk hebben ze al twee bochten in het hogesnelheidsgedeelte veranderd, wat ik eigenlijk wel interessant vindt."

OOK INTERESSANT: Verstappen kroont zich tot drievoudig wereldkampioen Formule 1 in Qatar

Veiligheid staat voorop

"Hoe snel dat soort dingen veranderd kunnen worden...", vervolgde de kersverse drievoudig wereldkampioen. "Wanneer wij ons erover uitspreken, dat we ergens de track limits anders willen hebben of iets dergelijks, dan is het namelijk in ene ontzettend moeilijk. Volgens mij is dat wel iets voor de toekomst om te bespreken, omdat ik vind dat we meer gehoord moeten worden. En over het algemeen is het natuurlijk belangrijk voor de zondag dat veiligheid voorop staat en dat we geen lekke banden krijgen or nog erger ongelukken, dus we gaan het zien wat er gebeurt."