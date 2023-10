Vincent Bruins

Zaterdag 7 oktober 2023 20:04 - Laatste update: 20:49

We mogen Max Verstappen nu een drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 noemen. Dankzij de uitvalbeurt van Sergio Pérez in de sprintrace had de Nederlander genoeg punten om de titel van 2023 veilig te stellen.

De coureur van Red Bull Racing kwam naar Lusail International Circuit met een enorme voorsprong van 177 punten op ploegmaat Sergio Pérez. Verstappen heeft maar liefst dertien van de tot nu toe zestien verreden Grands Prix op zijn naam geschreven, en finishte tweemaal tweede en een keer vijfde in de andere drie races. Omdat er 180 punten te verdienen waren vóór de Sprint in Qatar, hoefde hij ergens dit seizoen nog maar drie puntjes te pakken om zeker te zijn van een derde wereldtitel. Verstappen pakte deze dus al op de zaterdag in Lusail.

Crash Pérez

Verstappen moest de sprintrace in Qatar vanaf de derde plek aanvangen, als gevolg van een ietwat teleurstellende kwalificatie. De Nederlander viel bij de start terug naar de vijfde plek, waarna hij zich een weg terug naar voren moest banen. Een aantal ronden voor het einde raakte teamgenoot Sergio Pérez betrokken bij een flinke crash. Hoewel de sprintrace nog in volle gang is, is Verstappen dus al zeker van zijn derde wereldtitel.