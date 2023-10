Lars Leeftink

Zaterdag 7 oktober 2023 22:48 - Laatste update: 22:51

Max Verstappen is sinds zaterdagavond drievoudig wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlander werd tweede tijdens de Sprintrace in Qatar achter Oscar Piastri en werd daardoor voor het derde seizoen op rij kampioen. De Nederlander blikt terug op 2023, maar ook vooruit op de toekomst.

Daar waar veel mensen wijzen naar de kwaliteiten van Verstappen, weet de Nederlander ook dat een goede auto net zo belangrijk is. Hij wil in de toekomst dan ook blijven winnen, zo zegt hij tijdens de persconferentie na de Sprintrace. "Het hangt ook erg van je auto af, toch? Zo werkt de Formule 1. Ik ben nog jong, ook al zit ik een tijdje in de Formule 1. Ik denk dat ik nog een aantal jaren in me heb, waarin ik op mijn best kan opereren. Hoe lang, dat zullen we zien, als ik eerlijk ben. Het gaat er vooral om hoe lang ik wil doorgaan. Vandaag wist ik natuurlijk dat ik maar drie punten hoefde te scoren om het kampioenschap te pakken, maar ik wil nog steeds winnen. Ik ben er nog steeds om te proberen het beste uit mezelf te halen. Dat moet morgen hetzelfde zijn.”

Toekomst

Toch gaat de mentaliteit tijdens de komende races en jaren niet veranderen bij Verstappen, zo kan hij zelf verklappen. “Als ik naar de volgende race ga, zal ik proberen opnieuw te winnen, want we hebben een geweldige auto. Ik weet dat de mensen om ons heen misschien een kleine inhaalslag maken, dus hier en daar wordt het behoorlijk lastig. Maar de mentaliteit is vrijwel hetzelfde. Het is niet zo dat je plotseling riskantere dingen gaat doen of in gevechten terechtkomt. Ik ben best tevreden ben met hoe ik het op dit moment doe.”

Hoogtepunt 2023

Verstappen werd tijdens de persconferentie ook gevraagd om zijn hoogtepunt van dit seizoen. "Er zijn er een paar. Ik heb erg genoten van mijn overwinning in Miami. Spa, Zandvoort, maar ook Suzuka. Het winnen van de constructeurstitel juist daar vond ik fantastisch. Eerlijk gezegd is het moeilijk om er echt één moment uit te pakken." Toch wordt hij gedwongen om te kiezen. “Waarschijnlijk Suzuka. Ik heb er een paar gehad. Oké, misschien telde het niet mee, maar die in Spa. Daar heb ik genoten van de omstandigheden en om dan de pole te pakken. Toch: als ik moet kiezen, toch Suzuka. De auto lag daar op rails. Dat was ongelooflijk en tijdens het rijden glimlachte ik. Dat is vrij zeldzaam in een kwalificatieronde.”