Verstappen grijpt naast eerste startplek voor sprintrace Qatar, hoofdrol voor McLaren

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 7 oktober 2023 16:07 - Laatste update: 16:33

Oscar Piastri mag de sprintrace in Qatar vanaf de eerste plek gaan aanvangen. Teamgenoot Lando Norris kwalificeerde zich tijdens de Sprint Shootout op P2 en Max Verstappen op P3. George Russell en Carlos Sainz completeerden de top vijf.

De Sprint Shootout stond oorspronkelijk om 15:00 uur Nederlandse tijd gepland op het Losail International Circuit in Qatar, maar moest twintig minuten uitgesteld worden. Naar aanleiding van de heftige bandenslijtage tijdens de kwalificatie op vrijdag had de FIA besloten om de nodige veranderingen door te voeren aan de baan. Om de coureurs een kans te geven om aan deze veranderingen te wennen, werd er voorafgaand aan de kwalificatie voor de sprintrace een korte vrije training van tien minuten ingepland en werd de Sprint Shootout uitgesteld tot 15:20 uur.

Om 15:20 uur ging de sessie inderdaad van start, de baantemperatuur was op dat moment 42 graden en de luchttemperatuur was 36 graden. Carlos Sainz zette als eerste een tijd op het bord, de Spanjaard klokte een 1:29.047. Hij stond echter niet lang bovenaan de tijdenlijst, want vrijwel het hele veld ging aan hem voorbij. Max Verstappen klokte tijdens zijn eerste run een 1:25.510, waarmee hij met gemak naar de snelste tijd dook. Na de eerste runs had Verstappen de snelste tijd in handen, gevolgd door Lando Norris op P2 en George Russell op P3. Lance Stroll, Kevin Magnussen, Liam Lawson, Zhou Guanyu en Logan Sargeant bevonden zich in de gevarenzone.

Uiteindelijk sloot Russell de sessie als snelste af, gevolgd door Verstappen op P2 en Norris op P3. We moesten afscheid nemen van Stroll, Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Magnussen en Sargeant. Net als op de vrijdag het geval was, speelden de track limits weer een gigantische rol. In S1 werden er maar liefst veertien rondetijden afgenomen, onder andere Pierre Gasly en Logan Sargeant zagen hun tijden van het bord verdwijnen.

George Russell tops SQ1, as 15 drivers remain vying for pole position! 👀



Next up, SQ2 ⏱️#QatarGP #F1 pic.twitter.com/1rJGqsEPTe — Formula 1 (@F1) October 7, 2023

Shootout 2

Russell was in S2 de eerste man op de baan, hij liet een 1:26.232 noteren. Lewis Hamilton ging onder zijn tijd door, maar zag deze afgenomen worden vanwege track limits. Ook de tijd van Charles Leclerc werd afgenomen. Na de eerste runs had Norris de snelste tijd in handen, gevolgd door Verstappen op P2 en Oscar Piastri op P3. In de slotfase van de sessie kwamen vrijwel alle coureurs de baan op voor een nieuwe ronde, alleen Norris (P1) en Verstappen (P2) bleven binnen. Russell pakte de tweede plek over van Verstappen, waarna ook Pérez aan zijn teamgenoot voorbij ging. We namen vervolgens afscheid van Gasly, Hamilton, Valtteri Bottas, Lawson en Zhou.

Lando Norris is the man to beat in SQ2 at the Lusail International Circuit! 🚀😮‍💨#QatarGP #F1 pic.twitter.com/NbuarKfYR7 — Formula 1 (@F1) October 7, 2023

Shootout 3

Om 15:56 uur was het tijd voor de allerlaatste sessie van de Sprint Shootout in Qatar. Verstappen was de eerste coureur op de baan en klokte een 1:24.543. Deze tijd werd echter afgenomen vanwege het overschrijden van de track limits. Ook Leclerc zag zijn tijd afgenomen worden. Met nog twee minuten te gaan stond Norris bovenaan de tijdenlijst, gevolgd door Piastri op P2, Pérez op P3 en Sainz op P4. Pérez zag zijn snelste tijd echter afgenomen worden vanwege track limits, waardoor hij terugviel. Verstappen, Russell, Leclerc, Fernando Alonso, Esteban Ocon en Nico Hülkenberg hadden op dat moment nog geen snelle ronde neergezet.

In de slotfase van de shootout was er dus nog meer dan genoeg om voor te vechten. Verstappen wist zichzelf op de valreep nog op te werken naar P3, achter de beide Mclaren's. Norris leek even voor de snelste tijd te kunnen gaan, maar moest zijn ronde afbreken vanwege het overschrijden van de tracklimits. Hierdoor mag Piastri de sprintrace vanaf de eerste plek aanvangen, gevolgd door Norris op P2 en Verstappen op P3. Alonso kwalificeerde zich in eerste instantie op P5, maar zag zijn rondetijd afgenomen worden en zodoende viel hij terug naar P9.