Jan Bolscher

Vrijdag 6 oktober 2023 07:02

Liam Lawson neemt ook dit weekend in Qatar de honneurs waar namens Daniel Ricciardo bij AlphaTauri, en vertelt dat hij dat nieuws op vrij bijzondere wijze te horen kreeg van de Australiër zelf.

Ricciardo maakte eerder dit seizoen in Hongarije zijn rentree als Formule 1-coureur bij AlphaTauri, ter vervanging van de ontslagen Nyck de Vries. De 34-jarige man uit Perth liep in Zandvoort echter een breuk in zijn middenhandsbeentje op bij een crash in de tweede vrije training, waardoor hij nu alweer enige tijd aan de kant staat. Lawson kwam dit jaar zelf uit in de Japanse Super Formula, maar werd als reservecoureur bij Red Bull opgeroepen om het stoeltje over te nemen.

Artikel gaat verder onder video

Vast stoeltje in 2025

En met succes. De 21-jarige Nieuw-Zeelander heeft in Zandvoort, Monza, Singapore en Japan grote indruk weten te maken. De verbazing was dan ook groot toen afgelopen maand naar buiten kwam dat Lawson in 2024 reservecoureur bij Red Bull zal blijven, al hebben teambaas Christian Horner en Red Bull-topman Helmut Marko inmiddels meerdere keren laten weten dat het de bedoeling is om Lawson in 2025 een vast zitje te geven.

Bijzonder telefoontje

En dus is de tijdelijke AlphaTauri-coureur in zijn sas. In Qatar deed hij met een glimlach uit de doeken hoe hij te horen kreeg dat hij ook dit weekend achter het stuur mocht stappen: "Ik was aan het lunchen maandag, toen ik werd gebeld door een onbekend nummer", klinkt het. "Het was FaceTime, dus ik was behoorlijk in de war. Ik nam op, en zag ineens het gezicht van Daniel."