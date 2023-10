Remy Ramjiawan

Hoewel Nikita Mazepin van het Europese Hof het groene licht heeft gekregen om weer in Europa te racen, blijkt dat de deuren voor hem nog steeds zijn gesloten. De Russische coureur kon met een nationaal visum nog wel afreizen naar Italië, maar laat op Instagram weten dat verder reizen in Europa, niet is toegestaan.

De 24-jarige coureur mocht begin 2022, toen de oorlog begon, niet meer in de Formule 1 racen vanwege nauwe banden tussen hem, zijn vader en Vladimir Poetin. Na een tweede zitting werd bepaald dat Mazepin terug mag keren in de Formule 1 als hij een stoeltje kan vinden. Hij heeft al met een aantal teams onderhandeld over een mogelijke deal toen hij op 2 maart toegang kreeg tot de Europese Unie.

'Europa blijft gesloten'

Nu blijkt dat de zoektocht nog niet voorspoedig verloopt en dat de Russische coureur nog altijd tegen obstakels aanloopt. "Het is bijna 600 dagen geleden sinds mijn laatste reis naar Europa voor de Formule 1-testdagen in Barcelona. Voorlopig blijft Europa voor mij gesloten. Ik mocht Italië binnen met een nationaal visum, maar verder dan dat mocht ik niet gaan", zo vertelt hij op social media. "Het lijkt erop dat de reis in de moderne wereld veel sneller zou moeten gaan, maar zo is het nu eenmaal. Alsof ik erheen loop", zo uit hij zijn frustraties.

'Niet bevorderlijk'

Mazepin is dus nog steeds voornemen in weer terug te keren in de Formule 1, maar de vraag is welk team zijn of haar vingers wil branden aan het binnenhalen van 24-jarige coureur. Nog los van zijn nationaliteit, waren ook de prestaties niet om over naar huis te schrijven. Desondanks bereid Mazepin zich nog steeds voor op een stoeltje in de Formule 1. "Natuurlijk is dit alles niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van een sportcarrière als je je niet vrij kunt bewegen en niet kunt deelnemen aan onderhandelingen. Maar de noodzaak om te trainen en me voor te bereiden op wedstrijden blijft, dus ik heb aan mijn gezondheid gewerkt en mezelf fit gehouden." Daarnaast strijd hij nog altijd voor Russische sporters die - in zijn ogen - onterecht niet meer mogen deelnemen aan internationale wedstrijden. "Ik stop ook niet met werken voor alle sporters die 'gecanceld' zijn, inclusief mezelf."