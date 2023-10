Remy Ramjiawan

Woensdag 4 oktober 2023 15:26 - Laatste update: 15:26

Volgens Carlos Sainz kan het nog wel even duren voordat Ferrari Red Bull Racing heeft bijgehaald. De Spanjaard wijst bij Motorsport.com naar een achterstand van twee jaar op het team uit Milton Keynes, al weet hij inmiddels wel waar het aan schort bij Ferrari.

Aan het begin van het nieuwe tijdperk in de Formule 1 kon Ferrari nog mee met Red Bull Racing. Toen het Oostenrijkse team het gewicht van de RB18 op orde kreeg, verdween Max Verstappen echter aan de horizon. De Scuderia koos in eerste instantie voor haar eigen filosofie, maar gooide dat halverwege het seizoen - en met de nieuwe teambaas Frédéric Vasseur aan het roer - overboord. De SF-23 is in de richting van Red Bull Racing aan het ontwikkelen en hoewel dat nu nog niet direct de vruchten afwerpt, is Ferrari wel het enige team - volgens Sainz - dat een echte uitdager voor de titel kan gaan worden.

'Ferrari kan achterstand ombuigen'

Het team uit Maranello hoopt in 2024 weer mee te gaan doen voor de zeges. "We weten heel goed wat we missen en we hebben het kunnen identificeren, maar het is heel wat anders om te weten hoe snel we zijn om het in de auto te zetten vanaf de eerste race, volgend jaar." Ondanks dat hij wijst naar de uitdagingen, heeft hij alle vertrouwen in zijn team. "Als een team in staat is om het te doen, dan denk ik dat Ferrari het is. Als we duidelijke doelen hebben en we weten welke richting we op moeten gaan, dan kunnen we het gat dichten. Dat hebben we in het verleden gezien, al zal de tijd het leren."

Red Bull heeft voorsprong van twee seizoen

Toch is het versnellen van de bolide uit Italië een deel van het verhaal, de andere kant is het bijbenen van het snelste team en dat blijft toch Red Bull Racing. De renstal uit Milton Keynes heeft vanaf het begin van het nieuwe tijdperk Formule 1 de voorsprong te pakken. "Red Bull heeft een voorsprong van twee jaar. Het is dus heel moeilijk om op hun niveau te komen, daarom zijn ze nu zo dominant."