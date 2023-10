Teamduels: Dit is de meest dominante coureur van het seizoen tot nu toe

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 3 oktober 2023 21:02

Als je naar de stand in het wereldkampioenschap kijkt, dan zou je zeggen dat Max Verstappen de meest dominante coureur van dit seizoen is. Er zijn echter coureurs die in vergelijking met hun teamgenoten een nog groter percentage van het totaal aantal punten veroverden.

De strijd in het wereldkampioenschap is op een haar na beslist, maar binnen de verschillende teams willen rijders natuurlijk maar wat graag bewijzen dat zij als kopman het nieuwe seizoen in moeten gaan. In dat licht is het Alexander Albon die zichzelf bij Williams een hele goede dienst bewijst. Hij is verantwoordelijk voor alle 21 punten die dat team dit seizoen veroverde en heeft dus een 100 procent score.

Achter Albon staan Fernando Alonso (79 procent) en Nico Hülkenberg (75 procent) er ook heel royaal voor ten opzichte van hun directe collega's. Als Aston Martin een tweede rijder had die net zo goed scoorde als Alonso, had het team nog altijd tweede kunnen staan in het WK. Nu staat het door de magere score van Lance Stroll (47 punten) slechts vierde.

Lando Norris is rookie Oscar Piastri tot nu toe te snel af met 67 procent van de punten voor McLaren, maar de Australiër begint de afgelopen races behoorlijk op stoom te komen. Achter Norris is het Verstappen met 64 procent van de punten voor zijn team, gevolgd door Lewis Hamilton (62 procent), Valtteri Bottas (60 procent, Yuki Tsunoda (60 procent), Pierre Gasly (55 procent) en Carlos Sainz (53 procent).