Naast de grote veranderingen op het gebied van de krachtbronnen voor 2026, gaan ook de auto's flink op de schop. Hierbij is er geluisterd naar de coureurs, onder aanvoering van Max Verstappen. Dit heeft echter ook een keerzijde, blijkt uit nieuwe informatie.

Dit weet Auto, Motor und Sport maandag te melden. De kritiek van Verstappen en veel andere coureurs is dat de auto's van het huidige tijdperk te breed en zwaar zijn en het mede hierdoor nog steeds lastig is om in te halen. In 2026 lijken de FIA en de Formule 1 dit met de nieuwe auto's aan te gaan pakken. De nieuwe batterij, motor en het sparen van energie zouden juist weer meer gewicht op kunnen leveren, maar dit gaat volgens AMuS voorkomen worden. "Desalniettemin heeft de FIA namelijk onlangs aangekondigd dat ze het totale gewicht van de auto's met vijftig kilogram wil verminderen. Technisch directeur Pat Symonds beschouwt dit aantal als zeer optimistisch, maar ziet een goede kans om het gewicht in een eerste stap met minstens twintig kilogram te verminderen."

Nog meer veranderingen

Het is echter niet het enige wat gaat veranderen. Ook de breedte van de auto's, een groot discussiepunt in 2022 en 2023, gaat aangepakt worden. "De transmissie moet slechts zes versnellingen hebben in plaats van acht. Auto's en banden worden kleiner. De breedte zou moeten afnemen van tweehonderd naar 190 centimeter, de wielbasis van momenteel 360 naar 340 centimeter. Pat Symonds [Chief Technical Officer F1] denkt zelfs dat 330 centimeter mogelijk is, maar stuit op weerstand van sommige teams", aldus AMuS. Toch hebben deze aanpassingen ook een keerzijde. "Deskundigen hebben berekend dat de neerwaartse druk met veertig procent zal verminderen. Simulaties hebben aangetoond dat, rekening houdend met alle factoren, de auto's ondanks alles nog nauwelijks langzamer zullen zijn. Het goede nieuws is dat inhalen makkelijker zou moeten worden zonder kunstmatige hulpmiddelen."

Krachtbronnen

De grootste verandering is natuurlijk op het gebied van de motoren. Onder meer Ford (met Red Bull Racing) en Audi (met Sauber) zullen vanaf 2026 vanwege deze veranderingen weer actief zijn in de sport, net zoals Honda met Aston Martin samen gaat werken. AMuS heeft wat meer details over de motoren die vanaf 2026 gebruikt gaan worden. "Naast het gebruik van honderd procent duurzame brandstof wordt het aandeel elektrische kracht bijna verdrievoudigd. Er komt dan 350 kilowatt uit de batterij in plaats van 120 kilowatt. Echter, alleen de MGU-K is beschikbaar voor het terugwinnen van 475 pk."