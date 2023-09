Remy Ramjiawan

Volgens Fernando Alonso is het instellen van een maximum rondetijd tijdens de kwalificatie, geen oplossing voor het vele verkeer op de baan. De FIA probeert de situatie tijdens de kwalificaties veiliger te maken, maar volgens Alonso zou alleen een aparte ronde voor elke coureur, de oplossing zijn.

Vanaf de Grand Prix van Italië werd er een maximum rondetijd ingesteld, in de hoop dat de fileproblemen daarmee zouden verdwijnen. Het heeft volgens Alonso, die zijn verhaal bij RaceFans doet, nog niet het gewenste effect. In zijn ogen zijn de teams namelijk altijd op zoek naar een voordeel, dus die proberen simpelweg buiten de regel om te werken. Daarnaast waren er tijdens de kwalificatie in Monza twee coureurs die zich niet aan de maximum rondetijd hielden en die werden, na een gesprekje met de stewards, gevrijwaard. Het waren toevalligerwijs de twee Ferrari-coureurs.

Teams werken om de regel heen

"Ik denk dat wat ze ook doen, wij een manier zullen vinden om die regel uit te buiten", aldus de Aston Martin-coureur. "Ze hebben het dus erg moeilijk om het verkeer op de stratencircuits in goede banen te leiden." De Spanjaard loopt al een tijdje mee in de Formule 1 en kent ook nog het systeem dat voor 2006 werd gehanteerd. Destijds kreeg iedere coureur op vrijdag een vrij rondje, op basis van het kampioenschap. Met de uitslag van de vrijdag-kwalificatie werd de volgorde van de zaterdag kwalificatie bepaald. Het grote nadeel was alleen wel dat niet iedere coureur dezelfde omstandigheden had. Zo kon het aan het einde van de sessie bijvoorbeeld gaan regenen en dat zorgde ervoor dat er niet meer voor de pole position kon worden gereden.

Alonso wijst naar stokpaardje

Toch is het volgens Alonso dé oplossing voor het fileprobleem: "Zoals ik al vaak heb gezegd, is er maar één manier om een oplossing te vinden en dat is een kwalificatie van één ronde. Alle andere oplossingen die we kunnen testen, zullen nooit werken, omdat we daar een weg omheen zullen vinden. Ik denk dat dit kwalificatieformat verouderd is. Het is al 20 of 25 jaar hetzelfde en de auto's zijn niet meer hetzelfde als 20 of 25 jaar geleden. We hebben hybride-motoren, we moeten opladen, ontladen, we moeten de banden koelen. Dus de enige manier om vooruit te gaan is een kwalificatie over één ronde."