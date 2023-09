Elena Popova

Met 0 punten op zijn naam, is het de vraag of Logan Sargeant een tweede kans bij Williams krijgt in 2024. Ralf Schumacher vindt dat neefje Mick Schumacher een betere keuze zou zijn voor het William's zitje, maar weet ook dat Felipe Drugovich een betere kans maakt, omdat hij 'veel geld' heeft.

Met nog 6 races op de Formule 1-kalender, hebben de meeste teams al de knoop doorgehakt voor hun teamsamenstelling in 2024. Er is nog maar één stoeltje dat niet gevuld is, en dat is het stoeltje naast Alexander Albon bij Williams. Ralf Schumacher vertelde, volgens Sport1, dat zijn neefje Mick Schumacher de juiste vervanger is voor Sargeant. Hij meende echter ook te weten dat Formule 2-kampioen Drugovich de waarschijnlijke kandidaat is, omdat de Braziliaan 'met veel geld wacht' om de Formule 1 binnen te treden.

Mick beter dan Sargeant

Sargeant heeft tot nu toe een teleurstellend rookie-seizoen. Na twee crashes in één weekend op Suzuka, kwam hij in de media onder vuur te liggen. Ralf Schumacher is van mening dat Sargeant 'overweldigd is' en daarom ongelukken veroorzaakt. Volgens de Duitse ex-coureur is Sargeant 'wanhopig' en gebruikt hij daarom 'geweld' in de auto. ''Maar agressie werkt niet'', aldus Schumacher. Op de vraag of Mick Schumacher een betere keuze zou zijn voor Williams, antwoordde Ralf Schumacher: ''Ik geloof absoluut dat hij veel beter zal presteren dan Logan Sargeant.''

Haas steunde Mick niet

Mick Schumacher heeft de media-negativiteit ook ervaren tijdens zijn twee seizoenen bij Haas in 2021 en 2022. ''In het eerste jaar zat hij samen met een andere rookie (Nikita Mazepin, red.) in een auto die geen Formule 1-auto was vergeleken met de rest van de grid'', vertelde Ralf Schumacher. Hij gaf toe dat Mick in de eerste helft van zijn tweede seizoen wel 'te zwak' was, maar vond dat de jonge coureur later in het seizoen beter presteerde dan teamgenoot Kevin Magnussen. ''Maar hij had een team dat niet achter hem stond, zacht uitgedrukt. En zeker niet de teambaas.'' Hoewel Ralf Schumacher van mening is dat Mick het zitje bij Williams volgend jaar verdient, gaf hij aan dat de kans dat hij het krijgt erg klein is. ''Felipe Drugovich is er ook, en hij wacht met veel geld.''