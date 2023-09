Engel Armando Castellanos & Remy Ramjiawan

Volgens Adrian Newey zouden Fernando Alonso en Max Verstappen als teamgenoten bij Red Bull Racing zorgen voor een bijzondere dynamiek. De ontwerper van Red Bull Racing prijst de kwaliteiten de Spanjaard en zou het zeer interessant vinden om te zien wat hij naast de Nederlander zou kunnen doen.

Te midden van twijfels over het aanblijven van Sergio Pérez - gevoed door vertoningen zoals die in de laatste twee Grands Prix - gelooft de man die verantwoordelijk is voor het ontwerp van de auto's van Red Bull Racing, dat de Spanjaard een krachtig duo zou vormen met de Nederlander. In de podcast Beyond The Grid gaat hij erop in.

Verstappen en Alonso

"Het zou interessant zijn om een duo te hebben van een ervaren nummer één en een jongere [coureur red.]. Fernando is bijvoorbeeld één van de meest sensationele coureurs uit de geschiedenis en misschien berucht om het feit dat hij niet zo goed overweg kan met zijn teamgenoten", vertelt Newey. Alonso stond voorheen nu eenmaal niet bekend als de beste teamplayer, nog los van zijn eigen kwaliteiten op de baan. "Max versus Fernando, of Lewis [Hamilton] versus Fernando, het zou interessant zijn om te zien of Fernando, met alle ervaring die hij nu heeft, anders zou zijn dan de coureur die hij in 2007 was bij McLaren. Ik denk dat hij anders zou zijn, omdat hij het gevoel geeft dat hij iets minder fel is geworden."

Teamgenoten Verstappen

Verstappen heeft, voordat Pérez als teamgenoot werd aangesteld, Pierre Gasly en Alexander Albon naast zich gehad, als vervangers van Daniel Ricciardo. "Max, met zijn ongelooflijke vaardigheden, zonder het expres te willen doen, liet Alex veel lijden, want hij wilde begrijpen, waarom Max zo snel ging. Het was hetzelfde met Pierre. Als je twee teamgenoten hebt, een van hen is uitzonderlijk en een van hen is briljant, maar zonder dat niveau te bereiken, moet de laatste erkennen dat hij niet in staat zal zijn om de eerste bij te houden, zoals bijvoorbeeld gebeurt met Max", aldus Newey.