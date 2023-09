Remy Ramjiawan

Donderdag 28 september 2023 15:58

Daar waar de Formule 1 de afgelopen jaren op social media alleen maar aan het groeien was, toont een onderzoek in opdracht van Buzz Radar aan dat de sport in 2023 juist de lijn naar beneden heeft ingezet. Volgens het rapport zou het gebrek aan een titelgevecht, de grootste oorzaak zijn van de daling.

Donderdag werd het onderzoek van Buzz Radar gepubliceerd, genaamd: 'Hebben we het hoogtepunt van de Formule 1 bereikt?' Daarin deed het bedrijf onderzoek naar de social media-patronen van de Formule 1 van de afgelopen tien jaar. In 2018 kwam er een klein dipje in de populariteit van de sport op social media, maar dat is dus ook in 2023 aan de gang.

Dalende trend

In het onderzoek werden er zo'n 70 miljoen posts van fans geanalyseerd en de conclusie is dat het aantal vermeldingen van de Formule 1 op social media in de eerste vijf maanden in 2023 met zo'n 70,2 procent is gedaald ten opzichte van 2022. Ook het aantal volger is gedaald met 46,29 procent en het bereik op social media is met 64,10 procent gedaald, in vergelijking met vorig jaar.

Titelgevechten in 2016 en 2021

Volgens het bedrijf is de daling te wijten aan het feit dat er op dit moment geen echt titelgevecht plaatsvindt. "2016 was het meest besproken seizoen, tot 2021. Ondanks alle bijkomende factoren van de overname van Liberty Media, Drive to Survive en de lockdown. In 2016 knokte [Nico] Rosberg met Lewis Hamilton om het kampioenschap en zat het dicht bij elkaar", zo valt er te lezen. In 2018 was er een vergelijkbare daling te bespeuren, toen Hamilton op jacht ging naar zijn vijfde titel en de sport domineerde.

Dominantie

"Zowel het seizoen 2016 als 2021 werd beslist tijdens de laatste race. Het 2022-seizoen zette de lijn omhoog voort, die het in 2021 was gestart, maar nu zien we opnieuw het resultaat van de dominantie van één coureur. 2023 ligt nu op koers om te blijven verliezen en dit patroon zal zich voortzetten totdat het racen weer hechter wordt", zo luidt de conclusie. Hoewel de social media-cijfers één kant van de populariteit van de sport belicht, erkent Buzz Radar dat de Formule 1 wel de juiste lijn te pakken heeft op het gebied van de kijkcijfers. Die zijn namelijk in de afgelopen tien jaar onafgebroken gegroeid.