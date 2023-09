Vincent Bruins

Het komt steeds vaker voor dat de kampioen in de Formule 2 niet meteen doorstroomt naar de Formule 1. Er is simpelweg te weinig plek. Volgens Aston Martin-teambaas Mike Krack is het een kwestie van geduld.

Het FIA Formule 2-kampioenschap zoals we die nu kennen, werd als vervanger van de Formule 3000 opgericht in 2005 onder de naam GP2 Series. Nico Rosberg werd de eerste kampioen en zou het seizoen daarop zijn Formule 1-debuut maken bij Williams. Lewis Hamilton sleepte de titel binnen in 2006 en vond zijn plekje bij McLaren. Timo Glock kwam in 2008 bij Toyota terecht na het GP2-kampioenschap van 2007 op zijn naam te hebben geschreven. Giorgio Pantano werd kampioen in 2008 en was de eerste die niet doorstroomde naar de Formule 1, al had hij wel al voor Jordan gereden in 2004. Ook Nico Hülkenberg, Pastor Maldonado en Romain Grosjean, de kampioenen van 2009 tot en met 2011, wisten de koningsklasse te bereiken.

Geen stoelendans voor 2024

Davide Valsecchi was na 2012 de eerste GP2-kampioen die nooit in de Formule 1 zou deelnemen. Ook Fabio Leimer, de kampioen van 2013, zou nooit die kans krijgen. Met Jolyon Palmer, Stoffel Vandoorne en Pierre Gasly, de kampioenen van 2014 tot en met 2016, ging het gelukkig wel de goede kant op en zouden hun debuut maken bij Renault, McLaren en Toro Rosso, respectievelijk. Charles Leclerc werd de eerste FIA Formule 2-kampioen in 2017 en stroomde net als latere kampioenen George Russell, Mick Schumacher en Oscar Piastri door naar de Formule 1. Nyck de Vries verdiende de titel in 2019 en moest een aantal jaar wachten op een kans in de koningsklasse. Hij vertrok na zijn F2-avontuur naar de Formule E. Felipe Drugovich is de regerend kampioen in de Formule 2 en is sinds vorig jaar de test- en reservecoureur bij Aston Martin, maar verder is er geen plek voor hem. Zitjes in de Formule 1 zijn schaars geworden. Nog één stoeltje bij Williams moet bevestigd worden, en verder blijven alle coureurs van 2023 zitten waar ze nu ook zitten voor 2024.

Geduld hebben

Er is dus ook geen ruimte in de Formule 1 voor de coureur die dit seizoen kampioen in de Formule 2 zal worden, of dat nou Sauber-junior Théo Pourchaire, Mercedes-junior Frederik Vesti of Red Bull-junior Ayumu Iwasa is. Volgens Krack is de uitdaging voor jonge coureurs om op de grid te komen een "moeilijk onderwerp" voor de Formule 1. "Zelfs als je de stap niet meteen maakt, of een jaar later of nóg een jaar later, dan worden ze volgens mij nog altijd wat tegengehouden vanwege veranderingen in technische reglementen; teams willen consistentie met hun coureurs," aldus de teambaas tegenover RaceFans. "In tegenstelling tot de juniorklasses waar je ieder jaar of iedere twee jaar een stap vooruit zet, blijven mensen in F1 veel langer, dus het is logisch dat er weinig plek is. Uiteindelijk moeten mensen zoals Felipe of de volgende or vorige kampioen geduld hebben en proberen zolang mogelijk erbij te blijven." Drugovich maakte eerder deze maand zijn debuut in een Formule 1-raceweekend door een vrije training te doen in Italië. De Braziliaan zal later dit seizoen nog een keer voor Aston Martin uitkomen.