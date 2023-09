Remy Ramjiawan

Dinsdag 26 september 2023 18:14

Voor Sergio Pérez verloopt het 2023-seizoen eigenlijk op dezelfde manier als vorig jaar. De Mexicaan begon toen ook erg sterk, viel wat terug in het midden van het seizoen, om richting het einde van het jaar weer om de bovenste plekken te vechten. In gesprek met De Limburger erkent 'Checo' dat er toch wel wat mentale problemen zijn en hij onthult de aanstelling van een mental coach.

In 2022 tekende Pérez in Monaco zijn contractverlenging en precies daarna zakte hij weg met de resultaten. Ook dit seizoen begon de Red Bull-man erg goed, maar viel hij na de Grand Prix van Miami weer weg. Het tekent de wisselvalligheid van de Mexicaan, die inmiddels ook erkent dat het een probleem is geworden. Daarnaast onthult hij dat hij mede dankzij de worstelingen in de koningsklasse ook thuis niet een vrolijker persoon is geworden en hij heeft daarom wat extra hulp in de arm genomen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Vettel acht zichzelf niet kansloos naast Verstappen: "Iedereen kan verslagen worden"

Familie verdient een vrolijke vader

"Formule 1 is mijn sport, mijn leven, mijn passie. Als je het dan zo zwaar hebt met je werk, is het moeilijk om thuis bij je vrouw en kinderen vrolijk te zijn. Ik heb daarom een mental coach in de arm genomen want mijn familie verdient het om wél die vrolijke vader thuis te hebben", zo legt hij uit. Toch is de mental coach er niet alleen voor zijn privésituatie, ook de sportieve aspecten moeten beter. "Samen met mijn coach ben ik aan de slag gegaan om thuis, maar ook als coureur de beste versie van mezelf te worden. Hierdoor heb ik de positiviteit weer teruggevonden. Ik ben inmiddels 33 jaar, maar ik leer nog elke dag. Op het circuit, maar zeker ook daarbuiten."

Niet makkelijk naast Verstappen

Het contract van Pérez verloopt aan het einde van 2024 en de vraag is of hij daarna nog bij het Oostenrijkse team zal zitten. "Het zou geweldig zijn als ik hier mijn carrière kan afsluiten. Maar coureur zijn bij dit team is niet gemakkelijk. Red Bull Racing opereert op een andere manier dan de meeste teams. Maar dat is ook de reden waarom ze zo succesvol zijn. Hun auto is in mijn ogen vanuit een andere benadering gebouwd dan bij de andere teams." Daarnaast is er nog altijd de Verstappen-factor: "En je hebt natuurlijk te maken met Max Verstappen als teamgenoot. Het verleden heeft bewezen dat dat geen gemakkelijke opgave is. Er zijn maar weinig coureurs die met die druk om kunnen gaan. Ik noem het weleens: de zwaarste baan in de Formule 1."