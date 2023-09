Remy Ramjiawan

Dinsdag 26 september 2023 15:24

Hoewel Sebastian Vettel vol lof is over het huidige tijdperk van Max Verstappen, is de Formule 1-coureur in hem nog altijd van mening dat de Nederlander kan worden verslagen. De Limburger is op weg om zijn derde kampioenschap binnen te slepen en heeft op dat pad maar weinig te duchten van de concurrentie.

Afgelopen weekend wist Red Bull Racing door de overwinning van de Nederlander in Japan haar zesde constructeurskampioenschap bij te schrijven. Het Oostenrijkse team had in Singapore nog grote moeite om de RB19 aan de praat te krijgen, maar wist in Suzuka zichzelf te revancheren. Toch gold dat niet voor de teamgenoot van Verstappen. Sergio Pérez had wederom een moeizaam weekend en inmiddels begint de kritiek op de prestaties van de Mexicaan ook steeds groter te worden.

Vettel in Japan

Vettel heeft eerder al laten optekenen dat een terugkeer naar de koningsklasse nooit kan worden uitgesloten. Diverse oud-kampioenen zijn hem namelijk al voorgegaan zoals bijvoorbeeld: Niki Lauda, Alain Prost, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen en Michael Schumacher. Toch heeft Vettel op dit moment hele andere prioriteiten, zoals hij in Suzuka liet zien. Daar schonk hij tijdens het Grand Prix-weekend aandacht aan de bij en de rol van het insect in de biodiversiteit.

'Weet wat ik kan'

In gesprek met Channel 4 krijgt Vettel de vraag of hij zichzelf in staat acht om Verstappen te verslaan. "Dat gaat mij echt niet zomaar lukken. Zo goed is hij namelijk en zo werkt het ook niet voor ons. Maar natuurlijk geloof ik wel in mijn eigen kunnen. Ik weet wat ik kan doen en misschien ook wel wat mijn beperkingen zijn. Ik denk dat ik heel anders ben dan hij, maar ik bedoel, natuurlijk ben ik ervan overtuigd dat iedereen kan verslagen worden."

Vereist enorme toewijding

Vettel benadrukt daarbij dat degene die Verstappen wil uitdagen, zelf ook top moet zijn. "Het vereist een enorme toewijding. Ik weet ook dat de manier waarop ik de sport wil beoefenen een enorme toewijding vereist. Als ik iets doe, dan wil ik het goed doen. Ik kan Verstappen niet zomaar verslaan door op te komen dagen, mijn tas in de hoek van de kamer te gooien en mijn overal aan te trekken en te denken: 'laten we het maar proberen'. Zo werkt dat natuurlijk niet."