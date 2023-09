Vincent Bruins

Dinsdag 26 september 2023 16:58

Sebastian Vettel kan volgend jaar al zijn terugkeer maken in de autosport. De teambaas van Hertz Team JOTA bevestigde, een dag nadat er geruchten over uitkwamen, dat er inderdaad gesprekken met de Duitser plaatsvinden.

Vettel werd viermaal wereldkampioen in de Formule 1. Hij sleepte van 2010 tot en met 2013 vier titels op rij binnen met Red Bull Racing. Hij vertrok vervolgens naar Ferrari waar hij wel veertien Grands Prix op zijn naam schreef, maar niet kampioen kon worden. Een overstap naar Aston Martin bleek niet succesvol. Hij behaalde één podiumresultaat in twee seizoenen. Na 2022 ging Vettel met pensioen en is tegenwoordig bezig met andere projecten die bijvoorbeeld te maken hebben met klimaatverandering. Toch lijkt hij de autosport wel te missen. "Het doet pijn om deze auto's langs te zien gaan," vertelde hij tegenover Sky Sports Deutschland tijdens de vrije trainingen in Japan. "Ik wist dat het moeilijk zou zijn om hier te zijn, maar zó moeilijk..."

Duurzaamheid belangrijk

Afgelopen maandag kwamen geruchten naar buiten dat Vettel in gesprek zou zijn met een team uit het FIA World Endurance Championship. Sam Hignett, de baas van Porsche-klantenteam Hertz Team JOTA, heeft dit nu bevestigd tegenover Motorsport.com: "We zijn met Seb in gesprek, er vinden discussies plaats, maar er is nog niks concreets. Er is nog geen enkel contract getekend en hij heeft ook zeker nog niet een van onze auto's getest. Duurzaamheid is belangrijk voor ons als team, en daarom runt onze hospitality op Le Mans ook volledig op zonne-energie. We weten dat dit ook voor Seb belangrijk is."

Button en Kubica

Hertz Team JOTA rijdt mee in het FIA World Endurance Championship sinds de 6 Uur van Spa-Francorchamps, de derde ronde van het seizoen. António Félix da Costa, Will Stevens en Ye Yifei zijn alle races tot nu toe in de top tien gefinisht. De renstal die gevestigd is in het Engelse Kent, zal waarschijnlijk uitbreiden naar twee Porsche 963 LMDh-bolides volgend jaar. Het is nog niet bekend wie in 2024 voor JOTA uit zullen komen. Voormalig Formule 1-coureurs Jenson Button en Robert Kubica zouden onder andere kandidaten zijn. Button zal volgende maand deelnemen aan de Petit Le Mans, de seizoensfinale van IMSA, in een Porsche 963 van JDC-Miller MotorSports. Kubica rijdt al in het FIA World Endurance Championship waar hij grote kans maakt op de LMP2-titel dit seizoen.