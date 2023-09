Brian Van Hinthum

Maandag 25 september 2023 20:51

Het seizoen van Sergio Pérez lijkt van kwaad tot erger te verlopen en de kritiek op de teamgenoot van Max Verstappen groeit met de week. In Japan maakte de Mexicaan andermaal geen beste reclame voor zichzelf en dat zorgt opnieuw voor negativiteit. Voormalig Le Mans-winnaar Richard Bradley is niet te spreken over Pérez.

Pérez leek nog wel uitstekend aan het nieuwe Formule 1-seizoen te beginnen met twee overwinningen in de eerste vier races en de Mexicaanse coureur nam dan ook snel termen als 'kampioenschapsrace' in de mond. Hoe verder het seizoen verliep, hoe meer de teamgenoot van Max Verstappen in de problemen kwam. Na de Grand Prix van Miami leek Pérez definitief het vertrouwen kwijt te raken na de verplettering door Verstappen en vanaf dat moment ging het bergafwaarts.

Artikel gaat verder onder video

Vertrouwen helemaal kwjt

Ook in Japan ging het eigenlijk weer aan alle kanten mis met crashes, straffen en uiteindelijk een DNF. Bradley is dan ook niet te spreken over de coureur uit Guadalajara. "Het lijkt erop dat Pérez in dezelfde neerwaartse spiraal is beland als eerder dit seizoen. Het verschil is echter dat het nu resulteert in botsingen. Als je ziet wat Max weet te doen, lijkt het erop dat al het vertrouwen uit hem is gezogen. Oké, uiteindelijk is de vraag of hij tweede wordt in het kampioenschap, want dat is wat je verwacht van je tweede coureur. Maar hoe lang kan hij daar blijven als hij zo duidelijk ondermaats presteert?", vraagt hij zich af in de On Track GP-podcast.

Solide tweede coureur

Bradley stipt vervolgens aan dat veel dominante kampioenen uit het verleden, zoals Michael Schumacher met Eddie Ervine en Lewis Hamilton met Valtteri Bottas, een goede tweede coureur achter zich hadden. "Stel je voor dat Red Bull veel technische problemen had en ze vaak Max zagen uitvallen. Dan is het niet zo dat Pérez de man is die constant de belangrijke punten pakt. Als Max zo ver voor ligt, heb je een solide coureur achter hem nodig. De coureurs die ik net noemde, stonden op een slechte dag na altijd in de top vier."

Voor Bradley is het dan ook duidelijk: met alle hongerige coureurs om hem heen die op zijn stoeltje azen, is er werk aan de winkel: "Op dit moment wil elke man en zijn hond die stoel, in welke motorsportcategorie dan ook. Alle autocoureurs willen die stoel, alle IndyCar-coureurs willen die stoel. Hij laat het op dit moment niet zien. Dit is de tweede grote spiraal [naar beneden] die hij dit jaar heeft. Hopelijk kan hij zichzelf verbeteren richting het einde van het seizoen. Met Ricciardo bevestigd bij AlphaTauri, is het vrijwel zeker dat Pérez volgend seizoen voor Red Bull rijdt. Maar het is niet goed genoeg."