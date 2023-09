Brian Van Hinthum

Maandag 25 september 2023 16:24 - Laatste update: 16:26

Max Verstappen is met het team van Red Bull Racing bezig aan een ongekend dominant seizoen in de Formule 1 en die dominantie zorgt bij sommige mensen voor bezorgde geluiden. Harry Benjamin, journalist bij de BBC, maakt zich serieus zorgen om de toekomst van de sport en wijst daarbij ook Sergio Pérez als schuldig aan.

Het team van Red Bull wist in Japan beslag te leggen op de constructeurstitel met het mooie aantal van 623 punten in de tas, waarvan er 400 op het conto van Verstappen komen. De Nederlander, die op Suzuka zijn dertiende zege van het seizoen in de wacht sleepte, is bezig aan een ongekend sterk seizoen in de koningsklasse. Niet alleen heeft de rest van het veld niks te vertellen tegen Verstappen, ook teamgenoot Pérez moet met hetzelfde materiaal constant op ruimte afstand het hoofd buigen voor de Nederlander.

Dominante Verstappen

De grote dominantie van de Oostenrijkse formatie zorgt voor bezorgde geluiden over de sport. Benjamin spreekt zijn zorgen in de BBC Chequered Flag-podcast uit: "Je moet in je handen klappen voor de prestaties die Red Bull levert, maar het is wel zorgwekkend voor de sport. Niemand houdt ervan als iemand er in zijn eentje vandoor gaat. We hebben deze periodes gehad in de Formule 1, kijk maar bijvoorbeeld naar Mercedes. Dit keer is het echter anders, want het is maar steeds één Red Bull-auto die ermee vandoor gaat."

Kritiek op Pérez

Het feit dat Pérez dus zo ver achterblijft, baart de analist zogen. "Ik wil Pérez niet in een slecht daglicht zetten, maar Verstappen zit gewoon op een ander niveau ten opzichte van elke andere coureur. Ze hebben dezelfde auto, maar hij kan gewoon iets anders leveren en Red Bull geeft hem de juiste instrumenten om dat te doen. Niemand weet dichtbij te komen", stelt Benjamin. "Er is geen team - zoals Ferrari of Mercedes - dat af en toe weet te winnen. Dan ook nog de betrouwbaarheid, die auto is gewoon kogelvrij."

Nadat tafelgenoot Sam Bird aanstipt dat we wel vaker dit soort periodes hebben gekend in de Formule 1, zegt Benjamin nog eens dat we bijvoorbeeld in de Mercedes-periode nog het gevecht tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton hadden en dat ook Valtteri Bottas zo nu en dan een race won. "Dat is het verschil. Ik denk dat het daarom nu veel dominanter lijkt dan tijdens de vorige keren. Max is daar in zijn eentje. Hij heeft het constructeurskampioenschap op zichzelf gewonnen. Daar had hij geen teamgenoot voor nodig", besluit hij.