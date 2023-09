Lars Leeftink

Maandag 25 september 2023 15:08

De Formule 1 Grand Prix van Japan bleek voor Max Verstappen en Red Bull Racing de ideale race te zijn om revanche te nemen voor het matige weekend in Singapore. Verstappen won de race, Red Bull werd kampioen bij de constructeurs en de Nederlander werd weer een record rijker.

Verstappen sloot in Japan de eerste, tweede en derde vrije training op P1 af en bleek vervolgens dankzij twee fantastische rondjes in Q3 ook niet te verslaan tijdens de kwalificatie. Met pole op zak ging Verstappen vol vertrouwen richting de race van zondag, die dan ook met gemak gewonnen werd. Lando Norris en Oscar Piastri begonnen vanaf P2 en P3 en zouden Verstappen alleen bij de start een beetje uitdagen, maar de Nederlander zou daarna zonder al te veel problemen naar de zege rijden.

Record

Door zijn dertiende zege van het seizoen te boeken veroverde Verstappen ook weer een record. Voordat de race in Japan verreden werd stond de Nederlander namelijk op gelijke hoogte met Michael Schumacher (12 races) qua aantal races op rij die een coureur heeft gewonnen vanaf pole position. Voor Verstappen was de zege in Japan namelijk de dertiende zege achter elkaar vanaf pole position, waardoor hij in deze lijst nu alleen bovenaan staat. Naast dit record maakt Verstappen ook nog kans om een recordaantal zeges, podiumplekken en punten te veroveren in een seizoen.