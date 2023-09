Sargeant mag seizoen afmaken bij Williams, ondanks alle crashes

Jordy Stuivenberg

Logan Sargeant heeft een dramatische Grand Prix van Japan achter de rug. In de kwalificatie schreef hij zijn Williams (opnieuw) compleet af en tijdens de race kwam hij in aanraking met Valtteri Bottas. Hoeveel krediet heeft de Amerikaan nog?

Williams heeft er de afgelopen weken geen geheim van gemaakt dat het krap in de reserve-onderdelen zit, omdat het vanwege het budgetplafond niet ongelimiteerd rekeningen kan blijven betalen voor nieuwe voorvleugels, vloeren en wielophangingen. Daarbij helpt het zeker niet dat Sargeant zijn bolide dit seizoen al een paar keer met flinke schade heeft afgeleverd bij zijn team.

In de wandelgangen is steeds vaker te horen dat het stoeltje van Sargeant mede hierdoor flink in gevaar is. Teambaas James Vowles ontkent echter dat er plannen worden gesmeed om een vervanger binnen te halen en wil de Amerikaanse debutant de rest van het seizoen laten zitten. “We geven Logan de kans zich te bewijzen tot het einde van het seizoen", vertelde hij aan het Zwitserse Blick.

“Andere rijders hebben daar twee jaar de tijd voor gekregen”, zo verwijst hij naar Mick Schumacher, die regelmatig aan het team gelinkt wordt. De Duitser lijkt echter geen serieuze optie meer voor Williams, dat meer naar Felipe Drugovich kijkt. Toch zag Vowles meer dan alleen crashes in Japan. “Het incident met Bottas was ongelukkig. Maar tot die crash was Logan net zo snel als Albon. En dat op een circuit als Suzuka.”