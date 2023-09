Jeen Grievink

De Grand Prix van Japan was er voor Sergio Pérez eentje om snel te vergeten. De Mexicaan stapelde fout op fout, was betrokken bij crashes en viel uiteindelijk ook uit. Het was een rampweekend voor 33-jarige coureur, zo concludeerde ook Dr. Helmut Marko na afloop. "Alles ging verkeerd", aldus de man uit Graz.

Pérez verkeert niet in zijn beste vorm de laatste weken en wist ook op Suzuka niet voor een ommekeer te zorgen. Hij liep constant achter de feiten aan, wist niet in het spoor van Verstappen te blijven, kende een matige kwalificatie én een rampzalige race. Het was een weekend om snel te vergeten. Pérez raakte op zondag bij de start Lewis Hamilton, tikte Kevin Magnussen in de rondte, reed Lando Norris - de nummer twee van dat moment - in de weg, ontving een dubbele tijdstraf en viel uit. Marko wilde na afloop niet te veel woorden vuil maken aan het teleurstellende optreden.

In gesprek met Viaplay probeert Marko zijn toon nog te matigen, maar we weten allemaal hoe de Oostenrijker kan zijn als een coureur niet aan zijn verwachtingen voldoet. Volgens Marko "ging alles verkeerd" en kon Pérez "niet omgaan met de snelheid van Max" in Japan. Marko hoopt echter dat de Mexicaan er in Qatar weer zal staan. Tijdens het raceweekend in Doha kan Max Verstappen de coureurstitel pakken, maar voor Pérez is het weekend evengoed belangrijk. Hij vecht nog om de tweede plaats in het kampioenschap.

"Het was een ongelukkige dag (voor Pérez, red.)", zo begint Marko in een eerste reactie na afloop van de Grand Prix van Japan. "Het begon al in de vrije trainingen, toen hij niet om kon gaan met de snelheid van Max. En in de race ging alles verkeerd." De 80-jarige Red Bull-topman hoopt echter op verbetering. "Ik heb er vertrouwen in dat hij er de volgende race weer staat", zo besluit hij.