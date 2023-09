Vincent Bruins

Zondag 24 september 2023 14:03

Lando Norris heeft de tweede positie gepakt in de Grand Prix van Japan. Al is hij wel tevreden over zijn eigen resultaat, toch waren er ook frustraties. Hij werd tijdens de Virtual Safety Car namelijk opgehouden door Sergio Pérez.

Norris was nog geen vier honderdsten langzamer dan Oscar Piastri op de zaterdag en kwalificeerde zich als derde. De Brit maakte een goede start mee op het Suzuka International Racing Course en ging langs zijn McLaren-teamgenoot om de tweede stek te pakken. In ronde 14 van 53 kwam er een Virtual Safety Car voor brokstukken op de baan na het contact tussen Pérez en Kevin Magnussen. Piastri kon tijdens de neutralisatie zijn eerste geplande pitstop maken en zou weer voor Norris terechtkomen. Uiteindelijk moest de Australische rookie toch zijn meerdere erkennen in zijn ploegmaat. Norris was ondanks een indrukwekkende tweede finishplek toch wat gefrustreerd vanwege een merkwaardige actie van Pérez.

Bullshit

Tijdens de Virtual Safety Car kwam Norris een langzaam rijdende Pérez tegen in Spoon Curve en werd door de Red Bull van de baan gedrukt. "Heeft deze auto... heeft Pérez een probleem? Hij gaat namelijk ontzettend langzaam", zei Norris over de boardradio. Engineer William Joseph bevestigde dat Pérez meerdere problemen had gehad. Norris reageerde: "Ja, maar ik moet weten of ik hem mag inhalen. Ik lig vijf seconden achter [Verstappen], en nu houdt hij me gewoon op. Hij moet wel een probleem hebben". Joseph speculeerde: "Of misschien doet hij het expres?" Norris zei dat het "bullshit is dit". Joseph antwoordde: "Ik ben het met je eens, maat, dit is bullshit".

Pérez zou uiteindelijk de eindstreep niet halen op Suzuka

Schreeuwen en schelden

"Ik weet niet wat daar gebeurde. Ik wist niet of hij een probleem had of dat hij me gewoon aan het ophouden was," legde Norris na afloop van de race uit tegenover de aanwezige media. "Ik had geen idee en ik kon niet het risico nemen om hem zomaar [tijdens de VSC] in te halen. Hij ging al zo langzaam en toen we het signaal 'VSC ending' kregen, ging hij nog terug naar de eerste versnelling. Ik zat bij hem aan de buitenkant, omdat hij zo langzaam ging, en toen crashte hij ook nog bijna tegen me aan. Ik was aan het schreeuwen in mijn helm en ook nog behoorlijk aan het schelden. Ik was tijd aan het verliezen op Max, en de Ferrari's zaten volgens mij 1.4 seconden achter me, terwijl het eerst 12 à 13 was. Dus ik verloor tien seconden en ik wist gewoon niet wat ik op dat moment anders had kunnen doen."