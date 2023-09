Vincent Bruins

Zondag 24 september 2023 12:11

Mercedes wist geen podiumresultaat binnen te slepen tijdens de Grand Prix van Japan. Lewis Hamilton en George Russell leken vooral met elkaar bezig te zijn. De teamgenoten kwamen elkaar meerdere keren tegen op het Suzuka International Racing Course.

De twee Zilverpijlen hadden zich gekwalificeerd op de vierde startrij. Ondanks de chaos bij de start wisten ze uit de problemen te blijven. Een ronde na de herstart ging Russell buitenlangs Hamilton door de Casio Triangle, maar de zevenvoudig wereldkampioen pakte zijn ploegmaat, bijna wheelbangend, terug op het rechte stuk. Ze kwamen elkaar in ronde 16 wederom tegen in Spoon Curve. Hamilton duwde Russell buiten de baan en het incident werd nog genoteerd bij de wedstrijdleiding. Uiteindelijk leverde het geen straf op. Hamilton kwam als vijfde over de streep. Russell deed een éénstopper en viel op oudere banden terug naar de zevende stek.

Niet de meest vlekkeloze race

"Wij hadden zeker het spannendste gevecht," reageerde Hamilton bij Viaplay op de boardradio van Russell die zich tijdens de race afvroeg of het de bedoeling was dat ze met elkaar zouden vechten of dat ze samen moesten werken om tegen de rest van het veld te strijden. "In de eerste stint had ik het lastig met de balans van de auto. We hadden teveel vleugel eraf gehaald. Ik had behoorlijk wat onderstuur. Er waren twee momenten waarop George nogal dichtbij zat. Een keer blokkeerde ik en ging ik wijd. Het was niet de meest vlekkeloze race van mezelf, maar het doel van vandaag was om voor een van de Ferrari's te finishen. En dat is gelukt."

Hamilton had het moeilijker op mediums

"We zijn twee seconden kwijtgeraakt in die strijd," vertelde Russell bij de Nederlandse tv-zender. "We hadden twee gevechten in de wedstrijd. Dat hoort bij het racen, maar het hoort niet te gebeuren tussen teamgenoten. Volgens mij had hij het veel moeilijker op de mediumbanden dan ik. Maar goed, dat hoort bij het spelletje." De 25-jarige uit King's Lynn is ondertussen teruggezakt naar de achtste plek in de tussenstand. Hij is een positie verloren aan Lando Norris die in zijn McLaren tweede werd in de Grand Prix van Japan achter racewinnaar Max Verstappen.