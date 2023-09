Vincent Bruins

Red Bull Racing heeft haar zesde wereldtitel in de Formule 1 binnengesleept, dankzij de overwinning van Max Verstappen. De Nederlander domineerde de Grand Prix van Japan. Christian Horner laat weten apetrots te zijn.

Verstappen was maar liefst zes tienden sneller dan wie dan ook in de kwalificatie op het Suzuka International Racing Course. Hij had vanaf pole position geen raketstart, maar toch wist hij de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris achter zich te houden. Vervolgens reed hij comfortabel weg van het veld. Uiteindelijk won hij voor de dertiende keer dit seizoen met een voorsprong van 19.387 seconden. Ook klokte hij de snelste ronde. Dat was genoeg voor Red Bull om het constructeurskampioenschap veilig te stellen met nog zes raceweekenden te gaan.

Fenomenaal avontuur

"Ik ben ontzettend trots," zei Horner bij F1TV na afloop van de Grand Prix van Japan. "Dit is echt een teamprestatie. Van alle afdelingen tot alle steun, elk deel van deze business heeft haar bijdrage geleverd om dit soort successen te boeken. Het is tot dusver een fenomenaal avontuur geweest dit jaar. Om hier onze zesde constructeurstitel te behalen met nog zes races te gaan, is meer dan waar we ooit van hadden kunnen dromen." De teambaas van Red Bull ging vervolgens in op de dominantie van Verstappen: "Volgens mij wil hij zolang mogelijk doorgaan met dit soort prestaties neerzetten. Hij was wederom uitstekend vandaag."

Pérez terug naar buiten

"Hij heeft het hele weekend gedomineerd, vanaf de eerste ronde in de vrije training en die uitstekende ronde in de kwalificatie gisteren tot aan de leiding gaan met een voorsprong van twintig seconden aan het einde van de race. Dat was zijn doel hier en dat is gelukt," vertelde Horner over de Nederlander. Sergio Pérez maakte een teleurstellende race mee. Hij moest tweemaal zijn voorvleugel laten vervangen en kreeg meerdere straffen aan zijn broek. De teambaas verklaarde waarom de Mexicaan in de slotfase met 26 ronden achterstand toch nog naar buiten kwam: "Hij kreeg een straf van vijf seconden en we wilden graag dat hij die hier incasseerde in plaats van dat hij [een gridstraf] zou krijgen voor de volgende race. Daarom hebben de engineers fantastisch werk geleverd om de auto daar nog voor te repareren."