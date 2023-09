Jan Bolscher

Zondag 24 september 2023 08:49

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Japan op dominante wijze op zijn naam geschreven, en daarmee het constructeurskampioenschap definitief in het voordeel van Red Bull Racing beslist.

De Nederlander ving de race op Suzuka aan vanaf de eerste startplaats, nadat hij op zaterdag op zeer dominante wijze beslag legde op pole position. Bij het uitgaan van de vijf rode lampen kreeg hij kort het vuur aan de schenen gelegd van McLaren-duo Lando Norris en Oscar Piastri, maar na het overleven van de eerste paar bochten was het voor Verstappen een kwestie van de rit uitrijden. Uiteindelijk kwam hij met een voorsprong van bijna twintig seconden als eerste over de streep. En ondanks de dramatische middag en uitvalbeurt voor teammaat Sergio Pérez, was het klinische optreden van Verstappen genoeg om het constructeurskampioenschap definitief in het voordeel van Red Bull Racing te beslissen.

Ongekend weekend

"Het was een ongekend weekend", vertelt Verstappen na afloop. "Het is fantastisch om het kampioenschap hier te winnen. De auto deed het ontzettend goed op iedere band, maar het was het belangrijkst om het constructeurskampioenschap te winnen. Iedereen heeft ontzettend hard gewerkt. We hebben een fantastisch jaar en ik ben heel trots op het team. Bij de start had ik wat te veel wielspin, maar daarna ging alles goed."