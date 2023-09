Pérez valt uit in Japan na meerdere blunders in openingsfase

Jan Bolscher

Zondag 24 september 2023 07:32 - Laatste update: 07:36

Sergio Pérez heeft een DNF achter zijn naam gekregen in Japan. De Mexicaan beging meerdere opmerkelijke fouten tijdens de openingsfase van de race op Suzuka, en betaalt daar de hoofdprijs voor.

Alhoewel alle twintig coureurs door de eerste paar bochten op Suzuka kwamen, werd de safety car in de eerste ronde de baan opgestuurd vanwege puin op het asfalt. Valtteri Bottas kwam terecht in een sandwich van Alexander Albon en Valtteri Bottas, waardoor er verschillende brokstukken door de lucht vlogen. Pérez raakte op zijn beurt de Ferrari van Carlos Sainz waarbij hij schade opliep aan zijn voorvleugel, en daarom tijdens de safety car naar binnen dook op een nieuw exemplaar op te halen.

Foutenfeest Pérez

Bij het uitkomen van de pitstraat kwamen gelijktijdig de laatste paar auto's van het veld voorbij, waardoor Pérez bij het aanremmen voor de eerste bocht meerdere auto's voorbij ging. Iets wat logischerwijs niet mag achter een safety car. De routinier liet daarom deze auto's weer langszij komen, behalve die van Albon. Pérez heeft daarom een tijdstraf van vijf seconden ontvangen en staat daarmee voor een lastige opgave vandaag.

Niet veel later kwam hij opnieuw naar binnen voor een nieuwe vleugel, na contact met Kevin Magnussen. Ook reed hij als achterblijver vervolgens Lando Norris in de weg, de nummer twee in de wedstrijd. Red Bull Racing heeft inmiddels besloten er maar een punt achter te zetten en de auto van de Mexicaan vanwege de schade en de grote achterstand uit de wedstrijd te halen. Daarmee worden de kansen voor Red Bull Racing om in Japan het constructeurskampioenschap te beslissen, een stuk kleiner.