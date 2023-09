Jan Bolscher

Zaterdag 23 september 2023 14:15 - Laatste update: 14:22

Na het moeizame weekend van Max Verstappen en Red Bull Racing in Singapore dacht menigeen dat het team geraakt was door de nieuwe technische richtlijn: TD018. Op Suzuka pakte de wereldkampioen echter pole position met een halve seconde marge, en dus kunnen die mensen naar eigen zeggen zijn rug op.

Verstappen kwam vorige week op de straten van Marina Bay niet verder dan een elfde startplaats, om zich tijdens de Grand Prix van Singapore vervolgens een weg naar de vijfde stek te vechten. Daarmee kwam er een einde aan de tien races durende zegereeks van de Nederlander, en voor Red Bull Racing betekende het de eerste Grand Prix van 2023 die niet gewonnen werd. Dit alles speelde zich af in hetzelfde weekend dat de inmiddels roemruchtige technical directive 018 werd ingevoerd. En volgens velen was het één, een duidelijk gevolg van het ander.

Artikel gaat verder onder video

TD018

TD018 is een verduidelijking van de technische reglementen omtrent flexibele vleugels. Volgens artikel 3.2.2 van de technische reglementen moeten alle aerodynamische componenten, of het bodywork dat invloed heeft of de aerodynamische prestaties van de auto, stevig vast worden gezet en mogen ze niet bewegen ten opzichte van het frame. De FIA verdacht de teams ervan dat ze trucjes met flexibele vleugels verborgen door middel van rubberen laagjes om op deze manier door de technische inspectie te komen, waarin de belasting op de vleugels wordt gecontroleerd. Deze verduidelijking was niet specifiek aan Red Bull Racing gericht, maar na de tegenvallende performance van de RB19 in Singapore werd door sommige 'complotdenkers' gedacht dat de formatie profiteerde van dit trucje.

OOK INTERESSANT: Wat is TD018 en waarom wordt dit voor de Singapore GP geïntroduceerd?

Statement Verstappen

Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan legde Verstappen echter beslag op pole position met een gat van maar liefst een halve seconde naar de tweede tijd van Oscar Piastri, een bijzonder ruime marge in de hedendaagse Formule 1. Gevraagd naar of dat voelde als een statement, vertelt Verstappen: "Om eerlijk te zijn wel. We hadden een slecht weekend, natuurlijk gaan mensen dan zeggen: 'Ah, dat komt allemaal door de technical directives. Ik denk dat zij m'n rug op kunnen (I think they can go suck on an egg). Ik was heel gemotiveerd om hier een goed weekend te draaien en om er zeker van te zijn dat we sterk voor de dag kwamen", klinkt het.