Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 23 september 2023 12:52 - Laatste update: 12:53

Logan Sargeant baalt als een stekker van zijn crash tijdens Q1. De 22-jarige coureur wil het incident zo snel mogelijk achter zich laten en zich in plaats daarvan focussen op de race van zondag.

De kwalificatie in Japan was er voor Sargeant één om vooral weer snel te vergeten. De Williams-coureur verloor zijn wagen in Q1 bij het uitkomen van de laatste bocht, waarna hij de muur raakte en zijn sessie vroegtijdig tot een einde kwam. De schade aan zijn bolide is enorm en het zal dan ook een lange nacht worden voor zijn monteurs. Aangezien Sargeant nog voordat hij een rondetijd neer kon zetten crashte, heeft hij speciale toestemming moeten krijgen van de FIA om zondag te mogen racen.

Artikel gaat verder onder video

"Het was een goede dag tot aan het incident", reageert Sargeant na afloop van de kwalificatie. "Het ging goed en we hadden de auto in een goed venster. Ik heb alleen last gehad van het oververhitten van de achterkant in de laatste sector. Ik verloor de achterkant bij het uitkomen, misschien was ik ook een beetje te agressief qua vermogen met de wind in mijn rug."

OOK INTERESSANT: Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Japan

Teleurstelling

"Helaas kon ik niets meer doen toen ik het gras eenmaal aanraakte", vervolgt de Amerikaan. "Het is teleurstellend en niet wat ik wilde. Ik weet dat het team een grote klus heeft aan het herstellen van mijn auto voor morgen en ik waardeer al hun harde werk en inzet enorm. Ik laat dit achter me en ga me focussen op de race van morgen."